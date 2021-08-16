Başkan Albayrak: "Sizlerle Gurur Duyuyoruz"

Ülkemizin güney bölgelerinde yaşanan yangın felaketi ve Batı Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketi sebebiyle bölgeye personel, ekipman ve hayvanlar için yem desteğinde bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, görevlerini başarıyla tamamlayarak kente dönen ekipler için karşılama töreni düzenledi.

Ülkemizin güney bölgelerinde yaşanan yangın felaketi ve Batı Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketi sebebiyle bölgeye personel, ekipman ve hayvanlar için yem desteğinde bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, görevlerini başarıyla tamamlayarak kente dönen ekipler için karşılama töreni düzenledi.

Ülkece tek yürek olduğumuz afetlere destek olmak amacıyla bölgeye giden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, Park ve Bahçeler, Sağlık İşleri ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Batı Karadeniz Bölgesi'nde desteklerini sürdüren çalışanlar dışında kente dönüş yaptı. Batı Karadeniz Bölgesi'ne destek veren ekipler de son çalışmalarını tamamlayıp gün içerisinde Tekirdağ'a dönüş yoluna geçeceklerdir.

Afet bölgelerinde kendilerine verilen her türlü görevi başarıyla yerine getirerek kente dönen ekipleri karşılayan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Ülkemizin güney bölgelerinde yaşanan yangın felaketi ve Batı Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketi sebebiyle ülke olarak tek yürek olduğumuz bugünlerde afet bölgelerimize destek olmak ve yaralarımızı birlikte sarmak amacıyla saat mefhumu gözetmeksizin göreve koşan özverili personelimiz, Batı Karadeniz bölgesinde desteklerini sürdüren ekibimiz dışında sağ salim yuvalarına dönmüştür. Batı Karadeniz bölgesine destek veren ekiplerimiz de son çalışmalarını tamamlayıp gün içerisinde şehrimize dönüş yoluna geçeceklerdir. İtfaiye, Park ve Bahçeler, Sağlık İşleri ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığımıza bağlı ekiplerimiz afet bölgelerinde kendilerine verilen her türlü görevi yerine getirerek bizleri gururlandırmıştır. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketimiz Birlik Yem AŞ tarafından da ihtiyaç duyulan afet bölgelerine yem desteğinde bulunarak çiftçilerimize ve besicilerimize destek olduk. Afet bölgelerinde görevlerini en iyi şekilde yaparak Tekirdağ Büyükşehir Belediyemizi ve büyük ailemiz Tekirdağ halkını en iyi şekilde temsil eden çalışma arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyor, kendileriyle gurur duyuyorum. " dedi.

Kaynak: Habermetre