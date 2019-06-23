Başkan Albayrak, Çorlu'daki gazeteciler ile bir araya geldi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Albayrak, 11 ilçeye 11 ziyaret kapsamında geldiği Çorlu'da Çorlu Gazeteciler Derneğini de ziyaret etti.

11 ilçeye 11 ziyaret kapsamında tüm gününü Çorlu'da geçiren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Albayrak, burada yaptığı ziyaret ve görüşmeler dahilinde Çorlu Gazeteciler Derneğini de ziyaret etti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmalar ve Çorlu'daki yatırımları hakkında bilgiler veren Albayrak, "Bugün Çorlu'da sabahın ilk saatlerinde ziyaretler gerçekleştirdik. Çorlu'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada birçok sivil toplum kuruluşlarımız ve siyasi partilerimizin ilçe başkanları ile bir araya geldik. Gecenin geç saatlerine kadar da çalışmalarımız devam edecek. Çorlu'nun sorunlarının ötelenmemesi ve acil çözüme kavuşturulması anlamında birlikte hareket etme amacındayız" dedi.

Dernek Başkanı Silistre, derneğin faaliyetlerini aktardı

Çorlu Gazeteciler Derneği Başkanı Levent Silistre ise gerçekleşen ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek Çorlu Gazeteciler Derneği çatısı altında yaptıkları faaliyetleri ve çalışmaları Başkan Albayrak'a aktardı.

Gerçekleşen ziyarette Çorlu Gazeteciler Derneği üyesi gazetecilerin yanı sıra Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ile Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Kum da yer aldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA