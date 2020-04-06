Başkan Aktaş'tan Bursa'nın fethi için anlamlı klip
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Alinur Aktaş, Bursa, Güncel

Başkan Aktaş'tan Bursa'nın fethi için anlamlı klip

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, koronavirüs sebebiyle kutlama törenleri yapılamayan Bursa'nın fethinin 694. yıldönümü için özel klip yayımladı.

06.04.2020 12:23 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:23
Başkan Aktaş'tan Bursa'nın fethi için anlamlı klip

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, koronavirüs sebebiyle kutlama törenleri yapılamayan Bursa'nın fethinin 694. yıldönümü için özel klip yayımladı. Başkan Aktaş'ın kendi sesinden Bursa'ya dair güzelliklerin anlatıldığı klipte, virüs sonrası hayatın 'tüm güzellikleriyle' tekrar yaşanılacağına mesajlar da yer aldı.

Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın kurtuluşunun 694. yıldönümünü, video kliple kutladı. Bu yıl koronavirüs sebebiyle iptal edilen törenlerin boşluğunu, Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı klip doldurdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da çekilen klibe, seslendirme yaparak destek verdi. Başkan Aktaş, aldığı rolde, ecdadın 694 yıl önce çennet vatan Bursa'yı fethederek bu topraklara hak, adalet, sevgi ve barış getirdiğine dikkat çekti. Başkan Aktaş, klipte, "Bu kutlu günde gönümüz buruk biliyorum fakat inanıyorum ki zor günleri geride bıraktığımızda, bu kadim şehrin dağından bağına, caddelerinden sahiline, dört bir yanına, her karışına tekrar kavuşacağız. Yine en güzel duygularımızla bu şehri kuşatacak, en güzel yarınları birlikte yaşayacağız. 6 Nisan 1326, Burs'amızın fethi kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Ulucami, tarihi çarşı ve hanlar bölgesi, Cumalıkızık ve Yeşil Türbe görüntülerinin yer aldığı klipte, Bursa'nın doğal güzellikleri, cadde ve meydanları ve sahil şeridi de işlendi. - BURSA

Kaynak: İHA

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