Başkan Adayı Zeybekci Engelliler Programında

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, "Onlar (engelliler) sadece anne babaya cennet hediyesi değil, tüm ülke, millet, akrabaları, komşuları için de cennet fırsatıdır." dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Sebahat Akşıray Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda düzenlenen törene katılan Zeybekci, engellilerin ailelerine Allah'ın bir hediyesi olduğunu söyledi.

O anne babaların cennetin en güzel yerinde o yavrularıyla hayatlarına devam edeceğini belirten Zeybekci, devletin bir engellisine, acizine, yaşlısına bir nefesini daha kaliteli harcaması için milyarları gözü kırpmadan harcadığı zaman devlet olabileceğini ifade etti.

Bugüne kadar engelliler için muhteşem adımlar atıldığını ama bunların da yetersiz olduğuna işaret eden Zeybekci, "Nerede bir engelli yakını varsa gözü yaşlı, demek ki gereği henüz tam olarak yapılmamış. 'Yaşlılar, engelliler, acizler için bu kadar çok masraf' diye kimsenin aklına bir düşünce gelmemeli. Onların yüzü suyu hürmetine bu ülkenin çarkları döner, yağmurlar yağıyordur, bereket geliyordur. Onlar sadece anne babaya cennet hediyesi değil, tüm ülke, millet, akrabaları, komşuları için de cennet fırsatıdır." ifadelerini kullandı.

Denizli'de 7 yıl belediye başkanlığı yaptığını hatırlatan Zeybekci, "Belediye başkanı olarak bu sokaklarda dolaşacaksak kapısını açmadığımız bir tane engelli kalmamalı diye düşünerek çalıştık. Onları gördükten sonra ahdettim, bu şehirde bir uçtan bir uca benim görme engelli ya da yürüme engelli kardeşim kendi başına gidebilmeli dedim. O hale getirdik o şehri" dedi.

Zeybekci, İzmir'in gök kubbe altında yaratılmış en güzel topraklardan olduğunu anlatarak, "Bu coğrafyayı bir dünya merkezi haline hep beraber getireceğiz. Dünyaya örnek hale getireceğiz." dedi.

"16 yılda önemli mesafeler katettik"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, milli eğitim camiasında böyle merkezlerin artması noktasında ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Engeli olmayanların da engelli adayı olduğuna dikkati çeken Dağ, "Her gün bu durumu düşünerek engellilerin yaşadığı problemleri gidermek adına yapacağımız çok iş var. 16 yılda önemli mesafeler katettik." diye konuştu.

Okul Müdürü İlknur Tercan ise okulda 250 öğrenci olduğunu belirterek kendisinin de 29 yaşında ikiz otistik kız annesi olduğunu kaydetti.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Vali Yardımcısı Ahmet Ali Barış ile AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül'ün de katıldığı programda, otizmli öğrencilerden oluşan mehteran takımı gösteri sundu, ardından "Engelliler Türk tarihine sahip çıkıyor" yazılı pankart açtı.

Öğrencilerin müzik dinletisi ve halk oyunları gösterisi sunduğu programda katılımcılara öğrencilerin okul atölyesinde hazırladıkları el ürünleri hediye edildi.