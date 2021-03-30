Başkale'de "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi
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Başkale'de "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi

Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur - Haberler | Güncel
Başkale'de 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' etkinliği düzenlendi

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Van'ın Başkale ilçesinde etkinlik düzenlendi.

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İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Van'ın Başkale ilçesinde etkinlik düzenlendi.

Başkale Kız Mesleki ve Teknik Lisesi önündeki ışıksız yaya geçidinde gerçekleştirilen etkinlikte Kaymakam ve Belediye Başkan Vekilli Asım Solak, öğrencilerle kırmızı çizgi çizdi.

Öğrencilere trafik kuralları konusunda uyarılarda bulunan Solak, İçişleri Bakanlığının trafik ışığı olmayan yollarda yayaların önceliğini belirtmek için "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" projesinin başlattığını belirtti.

Solak, "Bugün yaya çizgimizin ortasına kırmızı çizgimizi çizdik. Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir. Bütün Çocuklarımızla diyoruz ki öncelik hayatın, öncelik yayanın. Sürücülerimizin seyir halindeyken yayalara öncelik vermelerini istiyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Selim Yıldızbaş, Emniyet Müdürü Veyis Emre Yeşilırmak, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur

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