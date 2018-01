Başbakan Yıldırım, "Terör örgütleri arkalarına birilerini alarak boş durmuyorlar. Hiç merak etmeyin, bu saldırılara pabuç bırakacak değiliz"

ANKARA (İHA)- Başbakan Binali Yıldırım, TESK hizmet binasında gerçekleştirilen Türkiye Esnaf Buluşmasında konuştu. Programa, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve TESK Başkanı Bendevi Palandöken de katıldı.

Önce refah ve istikrarın önemli olduğunu anlatan Yıldırım, "AK Parti hükümetleri olarak 15 yıldır esnafımızın, sanatkarların hep yanında olduk. Gerekli ülkelerin imkanları dahilinde destekleri teşvikleri verdik, ülkemizin potansiyelini daha fazla keşfetmek için yoğun bir çalışma içindeyiz. Esnaf ve sanatkarlarımız sektör sektör ele alınıyor, ülkenin esnaf ve sanatkar haritasını çıkarıyoruz. Yaşlılık ve emekli aylığı bağlandıktan sonra çalışmaya devam edenlerin müzmin meseleleri vardı, aylıklarından yüzde 10'luk SGK destek primi kesiliyordu, kaldırdım mı? Kaldırdık. İlk defa işe başlayan genç esnaf ve sanatkarların kazançlarını 3 dönem vergiden muaf tuttuk. Kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösteren sanatkarlarımıza faizsiz kredi desteği sağladık" diye konuştu.

"Esnafa sicil affı getirdik mi?" diye soran Yıldırım, salondakilerden 'tanımıyorlar' cevabını aldı. Yıldırım, bunun üzerine, "Tanımıyorlarsa, biz onlara tanıtmasını biliriz. Ne demek tanımıyorlar, bir kanun çıktı mı herkes uyacak kardeşim" şeklinde konuştu.

Yapılan icraatları yineleyen Yıldırım, "(PTT alanında yapılanlar, kargo, ulaşım) Şimdi size bir indirimin yanı sıra esnaf kart veriliyor. Bu kartın da birçok kolaylığı olacak. E-PTT AVM platformu kuruyoruz. Yani, sizin esnafların bilgisayar üzerinden dükkanlarınız tanıtılacak. Ne hizmetler veriyorsun, ne hizmetler satıyorsun, özellikleri orada yazacak. Uzaktan alışveriş yapılabilecek" dedi.

Ahilik Haftasının yurt dışına da taşınacağını belirten Yıldırım, "Bütün bunlar nasıl olacak? Oda başkanımız, birlik başkanımız, ilgili bakanlarımız sürekli dinamik bir şekilde iletişimle olacak. ya bu kadar yaptık sesinizi çıkarmayın diyecek halimiz yok. Ülkenin değişen şartlarına göre ne tedbir alınması gerekiyorsa alacağız. Hükümet olarak biz 4 alana yoğunlaşacağız, emniyet, adalet, sağlık, eğitim. Dışarıya vermeyeceğimiz iş, adalet ve emniyettir. Devlet bunlara yoğunlaşacak. Yoksa dükkan aç, bu süfli iş, yani bizim için, niye devlet ticaret yapamaz. Devletin yaptığı işin ya sahibi çoktur, ya sahibi yoktur. Biz, sizin önünüzü açacağız, engelleri kaldıracağız. Ticaretin esası, para kazanmak. Vakıf değil ki bu. Vakıf olsa vereceksin. Bu işin ticaretin erbabı da esnaftır, sanatkardır, sizin üyelerinizdir. Onun için hiç endişe etmeyin, bu konularda gerekli hassasiyeti göstereceğiz. Perakende yasası, AVM'lerin çalışma saatleri, esnafın çalışma saatleri bunları birinci derece ehemmiyetle ele alacağız. Haksız rekabeti ortadan kaldıracağız" ifadelerine yer verdi.

Yıldırım, "Rahmetli Özal'ın bir lafı vardır, 'yapılan işler, çikolata gibidir, yenilir, yutulur, unutulur'. Bizim de geride kaldı. Şimdi ne var, yenisi beklenir.Marifet sonsuz ihtiyaçları bir arada getirip öncelikleri belirleyip buna uygun kararları almak. O da Maliye Bakanlığının işi. Kaynaklarımızı nasıl artıracağız, daha çok üreteceğiz, daha çok tasarruf edeceğiz" dedi.

"Tasarruflar arttırılacak"

Tasarrufların artırılacağına dikkati çeken Yıldırım, "Daha çok çalışacağız, üreteciğiz. Somunu büyüteceğiz. Ondan sonra herkes buradan daha fazla payını alacak. 2017 sonu itibarıyla kullanılan kredi miktarı, esnafın, 24 milyar lira. 2002'de ne kadarmış? 153 milyon lira. 85 kat kredi kullanımını artırmışız. Faiz işi bir felaket. Arkasından yetişemezdi. bugüne kadar 1 milyon 610 bin esnafımız, son 15 senede 74 milyar kredi kullanmış" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin son iki asırdır büyük zorluklar yaşadığını kaydeden Yıldırım, Türkiye'yi algı operasyonlarıyla yönetmek isteyenlerin planlarının bir bir çökertildiğini dile getirdi. Sınırların ötesinde bir terör koridoru oluşturulmasına şahit olunduğunu anlatan Yıldırım, Fırat Kalkanı Harekatı ile bunun cevabının verildiğini ifade etti.

Terör örgütlerinin arkalarına birilerini alarak boş durmadığını anlatan Yıldırım, "Kobani, Afrin tarafından aynı şeklide taciz atışları, saldırılar devam ediyor. Ama hiç merak etmeyin, bu tacizlere, saldırılara pabuç bırakacak değiliz. Türkiye, güçlü bir ülkedir. Her türlü içeriden ve dışarıdan milletini huzurunu, kardeşliğini bozmak isteyen, ülkemizin toprak bütünlüğüne zarar vermek isteyen, kardeşliğimize halal getirmek isteyen, biz 80 milyon yüzyıllardır yaşıyoruz. Ülkemize göz dikmeye çalışan alçaklara fırsat vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

"Hiç endişeniz olmasın"

Türkiye ekonomisinin sağlam temeller üzerinde olduğunu belirten Yıldırım, "Hiç endişeniz olmasın. Faiz, kur baskısına boyun eğmeden yolumuza devam ediyoruz. Özellikle esnaflarımızın bu konuda dayanışma ve desteği çok önemli. Buna çok itibar ediyoruz. Esnaf için her gün yeni bir başlangıçtır. Esnaf her yeni güne yeni bir heyecanla başlar. Dükkanını besmele ile açar, akşam da helalinden kazandığına hamd ederek dükkanını kapatır. Bu manevi zenginliğiniz ülkemizin gelecek hedefleri için en büyük kaynaktır" diye konuştu.

Millete güvenilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Millete güven, gerisi merak etme sen. Tam kamyoncu lafı oldu" dedi.