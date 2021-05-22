Bartın Üniversitesi öğrencisi Zeynep Yetgil, Avrupa ikincisi oldu
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Bartın Üniversitesi öğrencisi Zeynep Yetgil, Avrupa ikincisi oldu

Bartın Üniversitesi öğrencisi Zeynep Yetgil, Avrupa ikincisi oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bartın Üniversitesi öğrencisi Milli Sporcu Zeynep Yetgil, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Bartın Üniversitesi öğrencisi Milli Sporcu Zeynep Yetgil, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda toplamda 5 madalya kazanarak 116 puan toplayan kadın milli takımı, takım halinde dördüncü oldu.

Şampiyonada 53 kiloda yarışan Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Zeynep Yetgil, çeyrek finalde Moldovalı Mariana Dragutanı 10-0, yarı finalde ise Ukraynalı Maria Vynnyki 3-3'ten yenmeyi başardı. Milli Sporcu Yetgil, final öncesi yaşadığı sakatlık nedeniyle maça çıkamadı ve gümüş madalyada almaya hak kazandı.

Aldığı başarıdan dolayı Zeynep Yetgil'i tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Çok sayıda milli sporcunun tercihi olan Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden yeni başarı haberleri gelmeye devam ediyor. Öğrencilerimiz sadece ulusal müsabakalarda değil uluslararası müsabakalarda da adlarından bahsettirmeyi başarıyor. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek aldıkları derecelerle bizleri gururlandıran tüm öğrencilerimizi ve onları geleceğe hazırlayan hocalarımızı tebrik ediyorum. Başarılarına bir yenisini daha eklemeyi başaran öğrencilerimizden Zeynep Yetgil'i kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi. - BARTIN

Bartın Üniversitesi öğrencisi Zeynep Yetgil, Avrupa ikincisi oldu
Bartın Üniversitesi öğrencisi Zeynep Yetgil, Avrupa ikincisi oldu
Bartın Üniversitesi öğrencisi Zeynep Yetgil, Avrupa ikincisi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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