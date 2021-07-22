Bartın'da denize giren çocuk boğuldu

Bartın'da babası ve eniştesiyle denize giren 13 yaşındaki çocuk boğuldu.

Bartın'da babası ve eniştesiyle denize giren 13 yaşındaki çocuk boğuldu.

Ankara'dan tatil için geldikleri Amasra ilçesindeki Bozköy plajında serinlemek için denize giren Talha Çankaya, babası ve eniştesiyle dalgalara kapıldı.

Baba ve enişte kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken, Talha Çankaya gözden kayboldu.

Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar tarafından bulunan Çankaya, kıyıya çıkarıldı. Sağlık personeli yaptığı incelemede çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Çankaya'nın cesedi, otopsi için Bartın Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı