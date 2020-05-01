Bartın'da basın açıklaması yapmak isteyen kalabalık gruba sınırlama
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Bartın'da basın açıklaması yapmak isteyen kalabalık gruba sınırlama

Bartın'da basın açıklaması yapmak isteyen kalabalık gruba sınırlama
01.05.2020 15:46 | Son Güncelleme: 01.05.2020 15:46

Bartın'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda fazla sayıda kişiyle basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti.

Bartın'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda fazla sayıda kişiyle basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti.

Cumhuriyet Meydanı girişinde bir araya gelen KESK platformu üyeleri, yaklaşık 50 kişiyle meydanda basın açıklaması yapmak istedi.

İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, gruba hitaben yaptığı konuşmada, 1 Mayıs Tertip Komitesi ile dün yaptıkları toplantıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 10 kişinin meydana girebileceği yönünde karar aldıklarını anımsattı.

Bu karara karşın meydana 15 kişinin girmesine müsaade edebileceklerini belirten Bozkuş, grubun kalabalık olduğunu ve çok sayıda kişinin meydana girmesine izin verilmeyeceğini söyledi.

Bozkuş'un, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Amasra Şube Başkanı Ertan Kaya, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ile CHP İl Başkanı Selim Karakaş'ın da arasında bulunduğu kişilerin girebileceğini belirtmesi üzerine meydana 17 kişi alındı.

Uyarılara rağmen meydana girmek isteyen gruptakiler, polis ekiplerince bölgeden uzaklaştırılırken kısa süreli gerginlik yaşandı.

Meydana alınan 17 kişinin katılımıyla Kovid-19 tedbirlerine uyularak "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

GMİS Amasra Şube Başkanı Ertan Kaya, koronavirüs nedeniyle meydanlarda coşkuyla kutlanamayan 1 Mayıs'ın, ortak umut, bilinç ve dayanışma ruhuyla kutlandığını söyledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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