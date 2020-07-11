Bartın'da asfalt tankerinin altında kalan işçi öldü Bartın'da asfalt tankerinin altında kalarak ağır yaralanan işçi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bartın'da asfalt tankerinin altında kalarak ağır yaralanan işçi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ekiplerce Bartın-Zonguldak kara yolunun Akmanlar köyü mevkisinde yürütülen asfaltlama çalışması sırasında işçi Sedat Küçükekenci (62), Ergün M. yönetimindeki zift tankerinin altında kaldı.

Ağır yaralanan Küçükekenci, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada iki ayağının koptuğu öğrenilen işçi, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA