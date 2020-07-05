Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Birden fazla baro olursa da şu andaki mevcut baronun tüm mülkiyeti devam edecek.

Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda
05.07.2020 21:27 | Son Güncelleme: 05.07.2020 21:27

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Birden fazla baro olursa da şu andaki mevcut baronun tüm mülkiyeti devam edecek. Yeni baro varsa sıfırdan çalışmaya başlayacak. Yapabiliyorsa gayrimenkul alacak. Şu anki baroların mevcut gayrimenkullerine dokunmak gibi bir çalışma yok." dedi.

TBMM Adalet Komisyonunda AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler sürüyor.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, yasa teklifinin, alt komisyona gönderilmesini, burada tüm tarafların dinlenerek çalışmanın kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, baroların, kamu kurumu olmasının ötesinde demokrasi için önemli kurumlar olduğunu ifade ederek, "Barolar, ülkemizin, halkımızın ortak çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi için çalışmalar yürütüyor. İktidarın hedefi, bu kurumları işlevsiz hale getirmektir. Herkesin hukuka, savunmaya ihtiyacı olan günler gelecektir. Gelin, bu yanlıştan dönün. Bu düzenleme yanlıştır." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, "Baroların belli konularda sizlerden farklı düşünmesini demokrasinin gereği olarak görmüyorsunuz. Bir kişi ya da kuruluş, AK Parti ile aynı düşünmüyorsa ötekileştiriyorsunuz. Sizinle aynı düşünmeyen her yerde 'Sorun var.' diyorsunuz. Amacınız, baroların siyaset yapması değil, sizin istediğiniz siyaset tarzını yapmasıdır." ifadelerini kullandı.

CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, teklifin, "paralel baro projesi" olduğunu öne sürerek, süslü laflar ne zaman dillendirildiyse arkasından Türkiye'ye karşı sinsi bir tezgah kurulduğunu söyledi.

2010'da yapılan Anayasa değişikliğinde milletin aynı süslü laflarla kandırıldığını iddia eden Hancıoğlu, "FETÖ, adalet sistemimizin son sac ayağı olan savunmaya göz dikti. Aynı gerekçelerle avukatların meslek örgütlerine operasyon çekmeye niyetlendirler. Neyse ki o gün bunu başaramadılar. Aynı senaryo şimdi yine önümüzde. Barolar, kamu kurumu niteliğinde, bağımsız meslek kurumudur. Gücünü hiçbir otoriteden, yapıdan almazlar. Tek dayanakları, hukukun üstünlüğüne inanmış, hak, adalet mücadelesi veren avukatlardır. Düzenlemeyle yapılmak istenen sadece baroları bölmek değil, kamu kurumu niteliğindeki baroları etkisiz, güçsüz hale getirip vatandaşların hak arama mücadelesini de baskı altına almaktır." görüşünü savundu.

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, avukatların sıkıntılarının çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye'nin bütün baroları burada, onların düşüncelerini almalıydık. Yine kanunu istediğiniz şekilde çıkartın. Biz bu yaklaşımı kabul etmiyoruz." dedi.

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, düzenlemenin temsilde adaleti bitirdiğini öne sürerek, "Teklifimiz şudur: Gelin, delegeleri ortadan kaldırın, doğrudan doğruya demokrasiyi uygulayın. Avukatlar sandığa gitsinler, kendi özgür iradeleriyle kimi baro başkanı görmek istiyorlarsa oy kullansınlar. Gruplar meydana gelecekse de gruplar kendilerini üçte bir oranında birlikte, il barolarında temsil etme imkanına kavuşsunlar. Bu sistemde yine bazıları kendilerini temsil etme imkanını bulamayacaklar." şeklinde konuştu.

HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, teklifin yasalaşması halinde baroların işportaya düşeceğini, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir adliyelerinde masalar kurulacağını, iktidara yakın baronun, üye yapmak istediği avukatlara çeşitli vaatlerde bulunacağını ileri sürdü.

Çoklu baro sisteminin yürürlüğe girmesiyle İstanbul Barosunun menkul ve gayrimenkullerinin ne olacağını soran Aydemir, "İstanbul'dan sekiz baro çıktı, bunun çözümü ne olacak? CMK ve adli yardım dosyaları veya hizmetleri hangi baro üzerinden nasıl şekillendirilecek? Bu hizmet nasıl verilecek? İktidar partisine yakın barolara mensup avukatlar, kolluk tarafından sürekli aranacak ve CMK hizmetlerinden faydalandırılacak." ifadelerini kullandı.

"Bu kanun teklifi, avukatları parçalayan, bölen bir teklif değil"

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, barolar birliğinde il barolarının temsilde adaletinin sağlanması gerektiğini belirterek, "Şu anki mevcut barolarda demokratik ve katılımcı bir anlayış yok." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, teklifin yasalaşmasıyla 3-5-10 tane baro kurulacakmış gibi bir söylemin bulunduğunu ve bunun doğru olmadığını söyledi.

Turan, anlaşma olması halinde bölünmek zorunda kalınmayacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hala Türkiye'nin temel değerleriyle savaşan bir siyasi partinin arka bahçesi gibi davranan, ideolojik olmaktan başka mesleki faaliyet yapmayan barolar olursa o zaman avukatlar 2 bin imza ile bir başka kurabilirler. Bu baro kurulmak zorunda değil. Birden fazla baro olursa da şu andaki mevcut baronun tüm mülkiyeti devam edecek. Gayrimenkulleri devam edecek. Yeni baro varsa sıfırdan çalışmaya başlayacak. Yapabiliyorsa gayrimenkul alacak. Şu anki baroların mevcut gayrimenkullerine dokunmak gibi bir çalışma yok. Bu kanun teklifi, avukatları parçalayan, bölen bir teklif değil. Avukatlar, daha çok farklı görüşte bir araya gelmeye başlayacak, beraber anlaşmaya çalışacak."

Bülent Turan, 80 baronun bu düzenlemeye karşı çıktığı söyleminin külliyen yalan olduğunu belirtti.

"Hukukun ve adaletin olmazsa olmaz koşulu bölünmemektedir"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 80 baronun düzenlemeye karşı olduğuna dair açıklamanın bulunduğunu söyledi.

Barolarda bölünme olmadığını ancak düzenlemeyle bunun önünün açıldığını savunan Özkoç, "Tek bir baro vardı, onlara 'Bölünebilirisiniz. Kendi bölünmelerinizi, kendi siyasi görüşlerinize, farklı düşüncelerinize göre yapabilirsiniz.' dediniz. Bunun önünü açtınız. Bunu zoraki olarak değil, teşvik olarak yapıyorsunuz. Oysaki hukukun ve adaletin olmazsa olmaz koşulu bölünmemektedir." şeklinde konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, düzenlemede eşitlik ve temsilde adaletin bulunmadığını öne sürerek, "Eşitlik ve temsilde adalet' diyorsunuz ama böyle değil, büyük bir eşitsizlik yaratıyorsunuz. Barolar birliği delegasyonu açsından yaptığınız kurgu, temsilde adaleti ortadan kaldırıyor. Deseniz, 'Bizim Barolar Birliği delegasyonunda güçlü bir temsile ihtiyacımız var, onun için bu değişiklikleri yapıyoruz.' Bu, sizin açınızdan doğru olur. Getirilen teklif, hukuk alanında, yargıda, avukatlar arasında, barolarda bir ihtiyaç olmasından kaynaklı değil, iktidar partilerinin ihtiyaçlarına cevap vermek için hazırlamış." iddiasında bulundu.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var Haber
Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti Haber
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi Haber
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Haber
Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor Haber
Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor
Kayseri'de bir şahıs, tartıştığı yabancı uyruklu genci boğazından bıçakladı Haber
Kayseri'de bir şahıs, tartıştığı yabancı uyruklu genci boğazından bıçakladı
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti
Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
ABD'de 'Black Panther' isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Boş yolda giderken arabayı bu hale getirdi! Akılalmaz kaza kamerada
Boş yolda giderken arabayı bu hale getirdi! Akılalmaz kaza kamerada
Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça 'Allah' yazısı
Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı
Bakan Koca, sıkılmadan uyarmaya devam ediyor: Sosyal mesafe kuralını kat kat fazla uygularsanız tatilde kat kat iyi dinlenirsiniz
Bakan Koca, sıkılmadan uyarmaya devam ediyor: Sosyal mesafe kuralını kat kat fazla uygularsanız tatilde kat kat iyi dinlenirsiniz
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
Pozisyonlar art arda geliyor! Bu kez G.Saray gole çok yaklaştı
Pozisyonlar art arda geliyor! Bu kez G.Saray gole çok yaklaştı
İstanbul'a usulsüz taşınan yüzlerce kilogram tulum peynirine el konuldu
İstanbul'a usulsüz taşınan yüzlerce kilogram tulum peynirine el konuldu
Engelli genci 'Ne bakıyorsun?' diyerek öldüresiye döven vicdansız, yakalandı
Engelli genci "Ne bakıyorsun?" diyerek öldüresiye döven vicdansız, yakalandı
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
Aşiret düğününde sosyal mesafe kuralına uyuldu
Aşiret düğününde sosyal mesafe kuralına uyuldu
Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor
Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor
Sıla'nın Karanfil şarkısına 'sigara' yasağı! Klip yayından kaldırıldı
Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Süper Lig'de Kasımpaşa ile Demir Grup Sivasspor 0-0 berabere kaldı
Süper Lig'de Kasımpaşa ile Demir Grup Sivasspor 0-0 berabere kaldı
Utrecht, Galatasaraylı eski futbolcu Sneijder'e 1 yıllık sözleşme önerdi
Utrecht, Galatasaraylı eski futbolcu Sneijder'e 1 yıllık sözleşme önerdi
Kedi tartışmasında annesini itip ölümüne neden olan genç, o anları telefonuna kaydetmiş
Kedi tartışmasında annesini itip ölümüne neden olan genç, o anları telefonuna kaydetmiş
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Buse Varol Seda Sayan Coşkun Sabah
Spor Falcao Gökhan Töre Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Bakan Düğün Sakarya Havai Fişek
Şu an buradasınız: Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.7.2020 21:30:29. #1.14#
title