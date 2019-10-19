Barış Pınarı Harekâtı: Türkiye'den 'taciz/saldırı', Suriye Demokratik Güçleri'nden 'ateşkesi ihlal'...

19.10.2019 13:08

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin ABD'yle vardığı Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgenin tesisine yönelik mutabakata uyduğunu ancak son 36 saatte bölgeden saldırıların sürdürdüğünü duyurdu. Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ise Türkiye'yi "ateşkesi ihlal etmekle" suçladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Buna rağmen son 36 saat içerisinde PKK/YPG'li teröristler tarafından 12'si Resulayn, bir adedi Tel-Abyad, bir adedi de Tel Tamir bölgesinde olmak üzere toplam 14 taciz/saldırı gerçekleştirilmiştir. Taciz ve saldırıların muhtelif hafif ve ağır silah (havan, roket, Doçka uçaksavar ve tanksavar silahı) ile yapıldığı tespit edilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Varılan mutabakatın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, meşru müdafaa hariç sükünetin sürdürülebilmesi için ABD ile anlık koordine yapılmaktadır."

SDG'den Türkiye'ye 'ateşkesi ihlal' suçlaması

Öte yandan, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Türkiye'yi "ateşkesi ihlal etme" suçlaması yöneltti.

SDG'den yapılan açıklamada, "Türkiye'nin ateşkesin duyurulmasının üzerinden 30 saat geçmesine karşın, Ras'ul Ayn/Serekaniye kentinde mahsur kalmış yaralıların ve sivillerin taliyesi için güvenli koridor açılmasına izin vermediği" belirtildi.

Açıklamada, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mr Mike Pompeo'nun, "Türkiye'nin ateşkesi uygulamasını sağlama" sorumluluğu olduğu vurgulandı.

Türkiye, varılan mutabakat için "ateşkes" ifadesinin kullanılmasını kabul etmiyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bu bir ateşkes değildir. Ateşkes ancak iki meşru taraf arasında yapılır. Biz sadece operasyonun hedefi olan teröristlerin güvenli bölgeden çıkması için harekata ara veriyoruz" demişti.

SDG'nin ana gövdesini Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri (YPG) oluşturuyor.

Türkiye YPG'yi, PKK'nın Suriye'deki uzantısı olduğu gerekçesiyle "terör örgütü" olarak görüyor.

Barış Pınarı Harekatı'nın 8. gününde Ankara'da görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Türk heyeti ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlığındaki ABD heyeti, anlaşmaya varmıştı.

Anlaşmaya göre, Türkiye 120 saatlik bir süre için operasyona ara verecek ve bu zaman diliminde YPG yaklaşık 32 kilometre derinliğinde oluşturulacak olan güvenli bölgenin gerisine çekilecek.

Çekilme tamamlandıktan sonra da Türkiye tamamen operasyonu durduracak, ABD de Başkan Donald Trump'ın imzasıyla yürürlüğe giren yaptırımları geri çekecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgenin denetimi için 12 gözlem noktası kurmayı planladığını açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper de Amerikan askerlerinin güvenli bölgede görev yapmayacaklarını söylemişti.