Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Cenk Şahin kadro dışı bırakıldı

Almanya Bundesliga 2 ekibi St. Pauli, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği için Enver Cenk Şahin'in kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

14.10.2019 18:22
Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Cenk Şahin kadro dışı bırakıldı

Almanya Bundesliga 2 ekibi St. Pauli, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği için Enver Cenk Şahin'in kadro dışı bırakıldığını açıkladı.


Almanya Bundesliga 2 ekibi St. Pauli'de forma giyen Cenk Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği gerekçesi ile kadro dışı bırakıldı. St. Pauli'den yapılan yazılı açıklamada, "Taraftarlar, kulüp üyeleri ve Türkiye'den kişilerle yapılan görüşme sonucunda, yaptığı paylaşımın farklı anlaşılabileceği ve farklı kültürlerde farklı algılanabileceği fark edilmiştir. Kulüp olarak tabii ki her türlü savaş hareketine karşıyız. Oyuncu takımla idmanlara devam edecektir ve yeni kulüp aramasına izin verilecektir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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