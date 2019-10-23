Barış Pınarı Harekâtı - Milli Savunma Bakanlığı: Mevcut harekât alanımız dışında bu aşamada yeni...

23.10.2019 01:50

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı'na ara verilen 120 saatlik sürenin dolmasının ardından yaptığı açıklamada, ABD'nin "PKK/YPG'nin bölgeden çekilmesinin tamamlandığını" bildirdiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mevcut harekat alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır" denildi.

MSB'nin, Soçi'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında varılan mutabakat kapsamında Salı gününden itibaren Rusya ile müşterek çalışmalara başlanacağı belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye, sınırlarının güneyinde bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyecek ve terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Böylece Bölgede bir barış koridoru oluşturmak suretiyle yerlerinden edilmiş Suriye'li kardeşlerimizin gönüllü ve güvenli bir şekilde evlerine ve topraklarına dönmesi sağlanacaktır" ifadeleri de yer aldı.