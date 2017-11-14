Balona Röveşata Atmaya Çalışan Gencin Kayıp Olduğu İddiası

Ankara'da balona röveşata atmaya çalışırken çekilen güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Gülbay Türkücü'nün, memleketi Kahramanmaraş'ta bulunan yakınları, kayıp olduğunu ileri sürdükleri yeğenlerinin bulunmasını istiyor.



Türkücü'nün Elbistan ilçesinin Yunusemre Mahallesi'nde yaşayan teyzesi Serpil Kılınç, AA muhabirine, kız kardeşinin ilk evliliğinden olan yeğeni Gülbay Türkücü'nün, son yıllarda psikolojik sorunlar yaşadığını ve tedavi için sık sık Adana'ya gittiğini söyledi.



Yeğeninin babasız büyüdüğünü anlatan Kılınç, şöyle devam etti:



"Yeğenim, ablam Ayşe Özbay'ın ilk evliliğinden olan tek çocuğudur. Babası o 6 aylıkken evi terk etti. Sonra ablam tekrar evlendi. O evliliğinden de iki çocuğu oldu. Üvey de olsa kardeşleri onu çok seviyordu. Pastaneleri vardı. Gülbay'ı da çalışması ve zaman geçirmesi için oraya götürürlerdi ancak çalışmayı sevmezdi. Zaman zaman evi terk ettiği, akşamları gelmediği olmuştur ama ilk defa tek başına şehir dışına gittiğine şahit olduk. O küçükken öğretmenleri ona sürekli top oynatırdı. Hatta öğretmenleri ilçeler arası müsabakalara götürürlerdi. Küçükken top oynamayı çok severdi. Yaklaşık 3 aydır kayıp. Televizyonda görünce tanıdık. Bulunması için polisi ve televizyon kanallarını aradık."



Ankara Kızılay'da balona röveşata atmaya çalışırken çekilen güvenlik kamerası görüntüleri bir kuyumcu tarafından sosyal medyada paylaşılan Gülbay Türkücü'nün, yaklaşık 3 aydır kayıp olduğu ve ailesince arandığı iddia edilmişti.



Bazı basın kuruluşlarında yer alan haberlerde ise Türkücü'nün emniyete giderek "kayıp olmadığını, ailesiyle görüşmek istemediğini" söylediği iddia edilmişti.