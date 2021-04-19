Balıkesirspor'da ligde kalmayı garantilemenin sevinci yaşanıyor
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Balıkesirspor'da ligde kalmayı garantilemenin sevinci yaşanıyor

Balıkesirspor'da ligde kalmayı garantilemenin sevinci yaşanıyor
Anadolu Ajansı / İlkan Toprak - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Eskişehirspor'u deplasmanda 3-0 yenerek sezonun bitimine 3 hafta kala kümede kalmayı garantileyen Aydeniz Et Balıkesirspor'da yüzler gülüyor.

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Eskişehirspor'u deplasmanda 3-0 yenerek sezonun bitimine 3 hafta kala kümede kalmayı garantileyen Aydeniz Et Balıkesirspor'da yüzler gülüyor.

Kulüp başkanı Ümit Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorlu bir sezon geçirdiklerini belirterek, buna rağmen kongrede verdikleri sözü yerine getirerek ilk yıl takımı ligde tutmayı başardıklarını söyledi.

Mali açıdan da sıkıntılar yaşadıklarını dile getiren Arslan, "Koronavirüs belası nedeniyle taraftarsız oynanan bir sezon olduğu için çok zorlu bir dönem geçirdik. Çok şükür ki bu sezon gemiyi limana sorunsuzca yanaştırdık. Spor kamuoyunda 'Bu takım bu sene düşer' diye çok söylendi. Bizi eleştirenlere en iyi cevabı lig bitmeden vermiş olduk. Oyuncularım sahada, yönetimim çalışarak ligde kaldık ve eleştirilere en iyi cevabı verdik. Bundan sonrası için Balıkesirspor'u hak ettiği yerlere getirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Arslan, kulübe desteklerini esirgemeyen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz başta olmak üzere kentin ileri gelenlerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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