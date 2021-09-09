Balıkesir protokolünden Bandırma Kaymakamlığına atanan Aksakal'a ziyaret

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma Kaymakamlığına atanan Engin Aksakal'ı ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma Kaymakamlığına atanan Engin Aksakal'ı ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Şıldak, bir gazetecinin sorusu üzerine, il genelinde yürütülen arkeolojik kazılarla ilgili değerlendirme yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaretinde, kazı alanlarında faaliyetlerin hızlandırılması ve bütçenin artırılmasını talep ettiklerini belirten Şıldak, "Kyzikos olsun, Daskyleion olsun bu bölgede daha çok turizme kazandırılması faaliyetlerinin hızlandırılması konusunda hep birlikte milletvekillerimizin de desteği ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölgede deniz turizminin oluşu ve Kuşcenneti gibi bir tabiat harikasının bulunması da iyi bir turizm potansiyeli. Bunları harekete geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Milletvekili Canbey ise başkan vekilliğini yürüttüğü TBMM Marmara Denizi Müsilaj Araştırma Komisyonunun çalışmalarına değindi.

Komisyonun Balıkesir'de incelemelerine devam ettiğini hatırlatan Canbey, "En sonunda rapor haline getirilecek. Müsilajın geldiği noktada çözüm yollarıyla alakalı bize çok önemli bir fikir vereceğini düşünüyoruz." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz ise müsilajla ilgili bir rapor hazırlayıp komisyona ilettiklerini anımsatarak, çalışmalara devam edildiğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen