Balıkesir merkezinde 83 yılın en yüksek kar kalınlığı değerine ulaşıldı
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Balıkesir merkezinde 83 yılın en yüksek kar kalınlığı değerine ulaşıldı

18.02.2021 15:03 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:06
Balıkesir merkezinde 83 yılın en yüksek kar kalınlığı değerine ulaşıldı

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, son 83 yılın en yüksek değerine ulaşıldığını belirttiği kar kalınlığının, şehir merkezinde 41 santimetre olarak ölçüldüğünü bildirdi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, son 83 yılın en yüksek değerine ulaşıldığını belirttiği kar kalınlığının, şehir merkezinde 41 santimetre olarak ölçüldüğünü bildirdi.

Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünün verilerine göre, cumartesi gününden itibaren devam eden yoğun yağış ile Balıkesir merkezinde son 83 yılın en yüksek kar kalınlığı değerine ulaşıldığını kaydetti.

17 Şubat Çarşamba günü kar kalınlığının 41 santimetre olarak ölçüldüğünü ifade eden Şıldak, bu rakamın tüm zamanların rekoru olduğunu bildirdi.

Şıldak, eski rekorun 32 santimetre olarak 14 Şubat 2004 tarihine ait olduğunu da belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miraç Kaya

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