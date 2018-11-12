Balıkesir'e 2 Milyon Liralık Üst Geçit

Balıkesir'de 14 Kasım'da açılması beklenen 10 Burda AVM önünde yapılması planlanan ve 2 milyon liraya mal olacak yaya üst geçidi proje protokolü Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve Esas Holding CEO'su Kazım Köseoğlu arasında imzalandı.

Balıkesir'de 14 Kasım'da açılması beklenen 10 Burda AVM önünde yapılması planlanan yaya üst geçidi imza protokolü Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve Esas Holding CEO'su Kazım Köseoğlu tarafından gerçekleştirildi. 2 milyon liraya mal olacak olan üst geçitte 2adet asansör, 2 adet çift kollu merdiven bulunacak. Üst geçidin uzunluğu 48,5 metre, geçtiği açıklık, 36 metre, asansör kulelerinin yüksekliği 11.80 metre, minimum geçiş yüksekliği 5,5 metre olacak. Üst geçidin ana taşıyıcı sisteminin çelik konstrüksiyondan yapılması planlanıyor. Başkan Zekai Kafaoğlu yaptığı açıklamada "Bundan yaklaşık bir ay önce Adliye Kavşağını trafiğe açtık. İnşallah resmi açılışını Cumhurbaşkanımız Balıkesir'e geldiği zaman toplu açılışlarla birlikte icra edeceğiz. Göreve geldiğimizde verdiğimiz sözler vardı bizim. Bunlardan bir tanesi de Adliye Kavşağı bir diğeri de Cengiz Topel Kavşağıydı. Adliye Kavşağını ham dolsun 120 günde tamamladık. İnşallah Cengiz Topel'deki o köprülü kavşağımız da; hem DDY'nin üzerinden geçen hem de Cengiz Topel'in üzerinden geçen caddeyle Karesi ilçemizi, Paşaalanı, Emniyet Kavşağından, Avlu'nun oradan, Ağır Bakım'dan, Gümüşçeşme'deki tren yolunu köprülü kavşakla geçerek Cengiz Topel'de yine köprülü kavşakla geçilerek Rüzgar Caddesi ve Savaştepe Caddesi'nden Adliye Kavşağı'na kadar gelmiş olacak. Böylece şehir içi trafiği de rahatlayacak. O bölgelerden; Paşaalanı, Sefaköy, Ali Hikmet Paşa ve Toygar Mahallelerinden Şehir Hastanesi'ne, Adliye'ye ve yeni açılacak olan 10 Burda'daki alışveriş merkezine gelmek için artık Toplu Taşıma Merkezi'nden, Tren Garı'nın oradan, şehir içinden, Vasıf Çınar Caddesi'nden geçmeden arkadaki köprülü kavşaklarla geçerek direkt o bölgeye ulaşılacak. Yaklaşık olarak 20 bin kişi günlük olarak Şehir Hastanesi'ne geliyor. Günde 10 bin poliklinik yapılıyor, birer tane refakatçiyle 20 bin kişi yapıyor. 2 bin 700 çalışan personeli var. Adliyeyi düşünürseniz 700 çalışan personeli ve binlerce insan oraya geliyor. Tabi yeni açılacak alışveriş merkezinde de yaklaşık olarak belki bin 500 kişi çalışacak ve 10 binlerce kişi de alışveriş merkezimize gelecek"dedi.

En yeni en modern alışveriş merkezi

Asgari olarak toplam 40-50 bin kişinin her gün şehrin o noktasına deplase olacağını hatırlatan Başkan Kafaoğlu "İşte bunun altyapılarını hazırlıyoruz. Bununla ilgili olarak gerek trafik gerekse yaya geçitleri açısından burayı rahatlatmak istiyoruz. Tabi bu köprülü kavşağı yaptıktan sonra, köprülü kavşak biliyorsunuz; duble köprülü kavşak oldu. İki şerit geliş, iki şerit gidiş, toplum dört şerit köprünün üzerinde var. İki şerit sağ tarafında, iki şerit de sol tarafında, birleştiği noktada baktığınız zaman tam sekiz şeritli bir yol gibi oluyor. Yayların karşıya geçmesi, Şehir Hastanesi tarafına, 10 Burda alışveriş merkezine geçmesi, trafik açısından çok ciddi bir tehlike arz ediyor. Bu noktada özellikle Bigadiç-Sındırgı istikametinden gelen ve yine o çevre yolundan şehire giriş yapıp, bu hastane ve 10 Burda'yı geçmek için yayaların bir ciddi yaya üst geçidine ihtiyacı olduğunu tespit ettik. Bu noktada da şehrimize katkı sağlayan, Esas Holding'in 10 Burda'daki yetkilileriyle görüştük. Dedik ki, burada alışveriş açarak şehire bir değer katıyorsunuz. Yayaların da buraya geçmesi lazım dedik. Hem vatandaşların selameti açısından, hem sizlerin ticaretine katkı sağlaması açısından burada yapılacak yaya üst geçidinin sizin tarafından yapılması, şehre hediye edilmesinin çok anlamlı olacağını düşünüyoruz diyerek kendilerinden ricada bulunduk. Sağ olsunlar onlar da bu ricamızı kırmadılar, kabul ettiler. Biz her zaman Kuvayi Milliye şehri Balıkesir'e yakışanı yaparız dediler. Ben kendilerine yürekten teşekkür ediyorum. Bu yaya geçidimizin toplam üst geçit uzunluğu 48,5 metre, üst geçidin geçit aralığı 36 metre, asansör kulelerinin yüksekliği 11,8 metre, minimum temiz geçiş uzunluğu ise 5,5 metre, yine engelliler için de üst geçidimiz kullanışlı olması için iki tane de asansörümüz var, çift kollu iki tane de merdivenimiz var. Yaya üst geçidi ana taşıyıcısı sistemi çelik konstrüksiyonla yapılarak çok hızlı bir şekilde planlanmış olacak. ve Balıkesir halkının istifadesine, yine 10 Burda alışveriş merkezimiz Balıkesir'e kazandırmış olacak. Ben bu yaklaşımlarından dolayı, Balıkesir'e katkı sağlamalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Tabi 14 Kasım'da açılışımız var. Tabi bütün Balıkesir orada olacak, biz de orada olacağız. Balıkesir'in ikinci alışveriş merkezi, en yeni en modern alışveriş merkezi olacak. Ben şimdiden bu alışveriş merkezinin; Esas Holding yöneticilerine ve oradaki işletmecilere, Balıkesir'imize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum"şeklinde konuştu.

Büyükşehir'den büyük destek gördük

Büyükşehir Belediyesinin başından sonuna kadar gerçekleştirilen yatırım için kendilerine destek olduğunu dile getiren Esas Holding CEO'su Kazım Köseoğlu "Destek olduğu için çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten yatırım yapmak istihdam oluşturmak bu ülkenin en büyük eksikliği. Biz yapacağımız bu 100 milyon dolarlık yatırımla 1500 kişiye direk iş sağlayacağız. Hakikaten önemli bir eksiklik olduğunu düşündüğümüz yaya üst geçidi özellikle başkanım sizden geldikten sonra böyle bir eksiklik olduğunu yatırımcı olarak biz kaçırmışız. Dolayısiyle o gözlemi Büyükşehir belediyesi yaptı çünkü biz sonuçta biz burada yaşamıyoruz yatırımcıyız ve anlamamız zaman alıyor. Bun un ne kadar büyük bir eksiklik olduğunu son zamanlarda anladık. Yaklaşık 2 milyon liraya mal olacak bir üst geçitten bahsediyoruz. Bizim için bunu buraya yapmak büyük şeref ve gururdur. Sonuçta hem ticarete ama en önemlisi Balıkesir'e ufakta olsa biz bir katkı sağlamış olacağız. En kısa sürede yer tesliminden itibaren biz burayı bitirip hızlı bir şekilde açacağız. Bunu'da herkesin huzurunda size söz veriyoruz"dedi. - BALIKESİR