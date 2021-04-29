Balıkesir'de huzur operasyonu 32 kişiye gözaltı
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Balıkesir'de huzur operasyonu 32 kişiye gözaltı

Balıkesir'de huzur operasyonu 32 kişiye gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı huzur operasyonları kapsamında aranan 32 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı huzur operasyonları kapsamında aranan 32 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince güvenliği ve asayişi sağlamak hedefiyle il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek ve Havran İlçelerinde 27 Nisan 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilenlerden 3 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda, 4 adet silah ve bu silahlara ait 20 adet fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 8 adet kartuş ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak hedefiyle Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gönen, Karesi, Kepsut ve Sındırgı ilçelerinde 27 Nisan 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs yakalandı. - BALIKESİR

Balıkesir'de huzur operasyonu 32 kişiye gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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