BALIKESİR - FETÖ/PDY firarisi kadın, sahte kimlikle yakalandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi kadın, akrabası adına düzenlenen kimlikle yakalandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi kadın, akrabası adına düzenlenen kimlikle yakalandı.
Edremit Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Büro Amirliği (TEM) ekiplerince yapılan araştırmada, Ö.Y'nin örgüte üye olmak suçundan 7 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Bunun üzerine takibe alınan ve aracıyla seyrettiği sırada polisin "dur" ihtarına uymayan Ö.Y, akrabası adına düzenlenmiş kimlikle yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Y tutuklandı.
Ö.Y'nin darbe girişimi sonrası kamu görevinden ihraç edildiği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı