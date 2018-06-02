Bakırköy'de Alt Geçide Çarpan TIR, Trafiği Birbirine Kattı

İstanbul Bakırköy'de kontrolden çıkan bir TIR devrildi. TIR'ın dorsesi başka bir otomobili duvara sıkıştırdı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

KAZA YAPAN TIR, BAŞKA BİR ARACI DUVARA SIKIŞTIRDI

Kaza saat 16.00 sıralarında Bakırköy sahil yolu Hava Harp Okulu önündeki alt geçitte meydana geldi. Alt geçide çarpan TIR devrildi. Devrilen TIR başka bir otomobili duvara sıkıştırdı.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yol trafiğe kapatıldı.