Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun Kumar Masasındaki Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya yakın bir kentte yer alan Casino Trimontium Princess'te Bakırköy Belediye Şirketi BYUAŞ'ın yönetim kurulu başkanı Yalçın Yazıcı ile görüntülenen Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu büyük tepki çekti. 2015 mali yılı Sayıştay denetim raporuna damgasını vuran, zararlarını finans etme amacıyla sermaye artırımına gidildiği halde yıllara göre zarar eden ve Denetleme Komisyonu'nun denetleme yetkisi olmayan Bakırköy Belediye Şirketi BYUAŞ, geçtiğimiz aylarda ulusal ve yerel basında konu olmuştu.

BULGARİSTAN'DA GÖRÜNTÜLENDİLER

Bakırköy kamuoyu Belediye Şirketi'nin yönetim kurulu ve üyelerinin Bakırköylü olmayan kişilerden seçilmesine tepki göstermişti. Bu eleştiriler gündemdeyken Başkan Kerimoğlu ve söz konusu şirketin Yönetim kurulu başkanının birlikte kumarhanede görüntülenmesi büyük tepki çekti. Konuyla ilgili açıklama yapmayan belediye ve BYUAŞ yönetimine seslenen vatandaşlar, "Kamu görevlisi olan Bakırköy Belediye Başkanının orada olmak gibi bir lüksü olamaz. Halktan vergi toplayan bir belediye başkanının kumarhanede işi nedir? sorusunu yöneltti. Kurultay, yerel seçim tartışmalarının gündemde olduğu muhalifler ile genel merkez arasında hemen her dakika yeni bir krizin patlak verdiği bu dönemde Kerimoğlu'nun bu şekilde görüntülenmesi çok sert eleştirilere neden oldu.