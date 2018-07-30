Bakanlardan Tdv'ye Kurban Bağışı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a makamlarında tebrik ve hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretlerde Bakan Varank, Turhan ve Selçuk, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışı yaptı. - ANKARA