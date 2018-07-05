Bakan Yılmaz: Millet Bize Hangi Rotayı Çizerse, O Rotada İlerleriz

KONYA'nın Çeltik ilçesinde ziyaretlerde bulunan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a bir vatandaşın "Çocuk istismarcılarına idam istiyoruz" demesi üzerine "Millet bize hangi rotayı çizerse, o rotada ilerleriz. Hiç merak etmeyin" dedi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenecek olan 59'uncu Uluslararası Nasrettin Hoca Şenliği için kente gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz', ilk olarak Çeltik ilçesinde partililerle bir araya geldi. 24 Haziran seçimini değerlendiren Bakan Yılmaz, Avrupa'da hiçbir ülke de görülemeyecek bir katılımla seçim yapıldığını belirterek, "Bu aziz millet, yüzde 86 gibi bir katılımla Avrupa ülkelerinin hiçbirinde görülmeyecek bir katılım gösterdi. Bu da milletin demokrasiye olan tutkusunu, sevdasını, problemlerde çözümün demokraside olduğunu gösteriyor" dedi.

MİLLET HÜKÜMETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir oy oranıyla desteklendiğini ifade eden Yılmaz, "Ben buna 'millet hükümeti' diyorum. Hükümeti kim kurarsa hükümetin adı odur. Eğer parlamento kurarsa parlamenter hükümet olur. İngiltere'de olduğu gibi kral veya kraliçe kurarsa majestelerinin hükümeti olur. Buradaki hükümet de millet hükümetidir. Hükümeti millet kurdu. Sabah oy kullandık, akşam sandığı açtık, hükümeti kimin kuracağını bildik" diye konuştu.

MECLİSTE HER KESİM TEMSİL EDİLİYOR

Mecliste, her kesimin temsil edildiğini söyleyen Bakan Yılmaz, "Türkiye üzerine söz söyleyeceğim diyenlerin hepsine parlamentoda temsil imkanı verildi. Azerbaycanlı kardeşlerimizin güzel bir sözü var, 'Halkın gözü terazidir' diye. Bu terazide bize hak ettiğimizi veren aziz milletimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

MİLLETİN ÇİZDİĞİ ROTADA İLERLERİZ

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz konuşmasının ardından salondan ayrıldığı sırada bir kişi "Çocuk istismarcılarına idam istiyoruz" diye bağırması üzerine Bakan Yılmaz, "Millet bize hangi rotayı çizerse, o rotada ilerleriz. Hiç merak etmeyin" diye konuştu.

GÖLE MAYA ÇALDI

Çeltik ilçesinin ardından Yunak ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi açılışı ve öğretmenevi temel atma törenine katılan Bakan Yılmaz, Akşehir ilçesine geçerek 59'uncu Uluslararası Nasrettin Hoca Şenliği kapsamında Nasrettin Hoca'yı temsil eden Metin Şentürk ile birlikte göle maya çaldı. - Akşehirkonya