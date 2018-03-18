Bakan Tüfenkci Dünya Turizm Fuarı'nı Ziyaret Etti

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Fransa'nın başkenti Paris'te Dünya Turizm Fuarı'nı ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Tüfenkci, fuarda Türkiye standını gezdi.

Turizmin Türkiye için çok önemli olduğunu belirten Tüfenkci, "Türkiye'nin bu güzel fuarda temsil edilmesi gerçekten çok değerli, önemli. Bu fuar için emek verenlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Tüfenkci, Türkiye'nin tarihi, kültürü ve doğal güzellikleriyle tabiat harikası bir ülke olduğunu kaydederek, "Ülkemizin tanıtılması için her alanı kullanmamız gerekiyor. Burada çalışan arkadaşlarımız gayet güzel bir şekilde fuarı değerlendiriyorlar. Turizmde marka haline gelmemiz için görünür olmamız için sürekli aktif olarak çalışmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.