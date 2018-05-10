Bakan Soylu Gaziantep Esnafını Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tarihi Gaziantep Kalesi civarındaki esnafı ziyaret etti.

Gaziantep'te Seçim Güvenliği Toplantısı'na başkanlık eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı toplantının ardından Gaziantep esnafını gezdi.

Esnaf ziyaretinde sıcak bir karşılama ile karşılaşan Soylu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hiçbir vatandaşı geri çevirmedi. Ardından iş yerlerinde çalışan esnaf ile kısa süreli sohbet gerçekleştirerek, dışarıda kendisini bekleyen çocuklara ise oyuncak dağıttı. - GAZİANTEP