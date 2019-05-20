Bakan Soylu: "Bu Ülkenin Çeşitliliğinin ve Zenginliğinin Kıymetini Bilmeyenlere Bu Ülkenin...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beykoz'da katıldığı sokak iftarında, "Bu ülkenin çeşitliliğinin ve zenginliğinin kıymetini bilmeyenlere bu ülkenin yönetimlerini emanet etmeyelim" dedi.

Beykoz Belediyesi tarafından Kanlıca'da sokak iftarı düzenlendi. İftar yemeğine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın da katıldı. Vatandaşlarla iftarda buluştuğu için çok mutlu olduğunu belirten Soylu, "Çok kıymetli Kanlıcalı hemşehrilerimiz bu mübarek Ramazan akşamında bir iftar sofrasının etrafında Cenab-ı Allah bize birlikte bu iftarı açmayı, birlikte aynı sofranın etrafında olmayı, aynı duyguları yaşamayı nasip etti. Allah'a hamdolsun. Hepinizin Ramazan'ını tebrik ediyorum. Allah nice ramazanlara ulaşacağımız, Ramazan Bayramı'na ağız tadıyla birlik ve beraberlik içerisinde ulaşmayı nasip etsin. Bir selam getirdim. Bu akşam burada Kanlıca'da olacağımı ifade ettiğim kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını, Ramazan dileklerini ve hayırlı bayramlar dileklerini sizlere iletiyorum" dedi.

"İstanbulumuzu güzel ellere teslim edin"

İstanbul'da 23 Haziran'da yapılacak seçime değinen Bakan Soylu, "Bir de dün akşam konuştuğumuz eski Başbakanımız, aynı zamanda bizim Meclis Başkanlığımızı yapan, memlekette güzel hizmetlerin altına imza atan Binali Yıldırım abimizin de selamları var, sevgileri var, muhabbetleri var ve hayırlı Ramazan dilekleri var. Sizlere şunu söyleyeyim, İstanbulumuzu güzel ellere teslim edin. Söyleyeceğim bu kadardır. Bu İstanbul'a Cumhurbaşkanımızın bir aşkı var, bir sevdası var. Dünyada birçok ülkeye gidiyorum, biraz önce muhtarlarımızın huzurunda Bulgaristan İçişleri Bakanımızla konuştum. Gittiğimde İstanbul dediğim zaman gözleri parlamayan karşı tarafta muhatabımız olan bakanlarımızın hiç olmadığını görmedim. Bir kardeşiniz olarak söylüyorum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adım attığı ilk zamandan itibaren adım atanların yaptığı ilk iş oradaki bütün verileri kopyalamasıydı. Kıymetli hemşehrilerim ben İçişleri Bakanı'yım. Türkiye'nin istihbaratının tamamı bende. Tüm istihbarat bilgileri bende. Ben İçişleri Bakanı olduğum gün istihbaratın bütün bilgilerini alıp bir yere kopyalayıp evimde kasaya getirmem ne kadar yanlış ise, bana bu ülkenin namusunu emanet etmiş, bana bu ülkenin mahremini emanet etmiş suçluyla mücadele edelim diye. Bu ülkenin çeşitliliğinin ve zenginliğinin kıymetini bilmeyenlere bu ülkenin yönetimlerini emanet etmeyelim. Söyleyeceğim odur. Karar sizindir. Kararınız başımız üzerindedir. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyor, Allah'a emanet ediyor, nice Ramazanlara ağız tadı ile ulaşmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

"Ramazan aynın güzelliğini bu iftar sofrasında birlikte paylaştık"

İftar yemeğinde konuşan Başkan Aydın ise, "Sayın Bakanımızla birlikte 45 mahallemizin muhtarı ile beraber yaklaşık 3 buçuk saatlik bir toplantı sonrası buraya Kanlıca mahallemize geldik. Gününü bizlere ayıran, yoğun mesaisine rağmen bizleri yalnız bırakmayan saygıdeğer İçişleri Bakanıma sizlerin huzurunda çok çok teşekkür ediyorum. Geçen Ramazan'dan bu Ramazan'a kavuşamayan komşularımız var, akrabalarımız var, hemşehrilerimiz var. Onlara rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. İnşallah sağlık ve saatle önümüzdeki bayrama ve nice Ramazanlara bizleri kavuşturur, amin. Ben evlatlarınızın elinden tutarak iftar soframızda zenginlik oluşturduğunuz için, onlarla birlikte bu güzelliği bizlere yaşattığınız için çok çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İftar sonrasında Bakan Soylu, gemi ile Yenikapı'ya geçti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA