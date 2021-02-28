Bakan Pekcan: "28 Şubat'ı ve milletin iradesine karşı yapılan tüm darbeleri lanetliyorum"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "28 Şubat süreci"ni ve milletin iradesine karşı yapılan tüm darbeleri lanetlediğini bildirdi.