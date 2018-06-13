Bakan Numan Kurtulmuş: "Bu Coğrafyada Oynanan Oyunlar, Anadolu'nun İrfanıyla Bozulacak"

Bakan Numan Kurtulmuş: "Bu coğrafyada oynanan oyunlar, Anadolu'nun irfanıyla bozulacak"

BİTLİS - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Bu coğrafyada oynanan oyunlar, Anadolu'nun irfanıyla bozulacak" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Bitlis'in Ahlat ilçesinde Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce yaptırılan Ahlat Müze ve Karşılama Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, ilçeye gelirken yol boyunca gördüğü güzellikler karşısında Allah'a şükrettiğini belirterek; bu doğal güzelliklere, olağanüstü zenginliklere, tarihi geçmişe sahip olmalarına rağmen ne yazık ki bölgede oynanan oyunların parçası olarak Kılıçarslan'ın çocuklarıyla, Selahaddin-i Eyyubi'nin, Selahaddin-i Kurdi'nin çocuklarının birbirine düşman edilmeye çalışıldığını belirtti. Bakan Kurtulmuş, "Kerkük'te, Musul'da, Şam'da, Halep'te, Rakka'da, Kobani'de oynanan oyunun bir parçasıdır. Bu oyuna bu millet alet olmayacaktır. Çok şükür huzur içinde yaşıyoruz. Bir süre öncesine kadar bu yollardan nasıl geçileceği bile şüpheliyken şimdi huzur içindeyiz. Geçenlerde Diyarbakır'a gittik. Bakanlığımızın güzel bir konserini 'Diyar-ı Huzur' ismiyle icra ettik. Arapça, Türkçe, Zazaca ve Kürtçe ilahiler okundu. Gördük ki daha bir müddet öncesine kadar maalesef olumsuzluklarla, kanla ve kinle anılan Diyarbakır bugün diyarı huzur olmuştur. Ondan önce Mardin'e gittik. Orada aynı şekildi. Bir süre öncesine kadar insanların korkuyla yürüdüğü sokaklar şimdi cıvıl cıvıl. Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden gelen turistlerin ziyaret ettiği tarihi havasına döndü. Bu huzuru devam ettireceğiz. Bu bölge artık kanla, kinle nefretle anılmayacak, sevgiyle, barışla, kardeşlikle, kültürlü, turizm, refah ve gelişmeyle anılacak. Bizim kitabımızda insanları ayırmak, insanlara etnik yapısı, mezhebi, ait olduğu sınıfı, zenginliği ya da fakirliği gibi herhangi bir gerekçeyle ayrımcılık yapmak yazmaz. İnsanların hiçbir gerekçeyle birbirinden üstün ya da aşağı olmadığını, herkesi böyle görüyoruz. Böyle olduğu için haçlıların üzerinden ezerek geçmek istediği Türklerin, Arapların, Kürtlerin, Farisilerin hakkını korumak Selahaddin-i Eyyubi'nin, Kılıçarslan'ın o muktedir elleriyle mümkün oldu. İnsanları yaradılışta eş ve dinde kardeş gördüğümüz için bu coğrafyada yaşayan herkes asırlarca barış yurdu olan bir ülkede yaşadı. Sadece bu toprakların insanları değil dünyanın başka yerlerinden gelenlerde bu coğrafyanın kendileri için sükunetin, barışın, selametin ve huzurun olduğunu gördüler. Hıristiyanların zulmünden kaçan Yahudiler de buraya geldi, Hitlerin zulmünden kaçan Museviler de, Saddam'ın zulmünden kaçan Kürt kardeşlerimiz de buraya geldi. Anadolu herkesi bir ana gibi saran, herkese şefkatle yaklaşan yeryüzünün son insanlık adası olan bir yer. Bu coğrafyada oynanan oyunlar Anadolu'nun irfanıyla bozulacak. Burada açılışını yaptığımız müzenin hayırlı olmasını diliyorum. Ahlat'ta selamet ve bereket getirmesini diliyorum. Ahlat'taki tarihi mezarlıkta da yapacak çok işimiz var. Ahlat'taki tarihi yapıların onarılması için Bakanlık olarak üzerimize düşeni yapacağız. Bu yıl İstanbul'dan sonra en fazla yatırımın yapıldığı yer Bitlis. Bu önceden yapılmıyordu. Milletin parasıyla millete hizmet ediyoruz. Buralarda şimdi Avrupa'da otobanda geliyormuş gibi Bitlis'ten Ahlat'a geldim. Nereye gidersek gidelim havaalanımız var. Kendi memleketim Ordu'da denizin üzerinde havaalanı yapıldı. Bunlar yapılıyor ve daha da yapılacak. Gelişmiş ülkede ne varsa Ahlat'ta da, Van'da da, Hakkari'de de, Şırnak'ta da olacak. Önceden neden olmuyordu. Türkiye iyi, güzel şekilde yönetiliyor. 24 Haziran'dan sonra Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, güçlü parlamentosuyla Türkiye güçlü şekilde yoluna devam edecek" dedi.

Programa Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, AK Parti İl Başkanı Nesrullah Tanglay, AK Parti milletvekili adayları, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Buradaki programın ardından Bakan Kurtulmuş ve beraberindekiler Ahlat Belediyesi tarafından yaptırılan Ahlat Park AVM'nin açılışına geçti.

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