Bakan Kurum: "Uzungöl'ün merkezinde dönüşüm projesi başlatıyoruz"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Kurum: "Uzungöl'ün merkezinde dönüşüm projesi başlatıyoruz"

Bakan Kurum: "Uzungöl'ün merkezinde dönüşüm projesi başlatıyoruz" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Türkiye'de 14 ilde 21 sanayi alanının dönüşümünü gerçekleştiriyoruz" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'de 14 ilde 21 sanayi alanının dönüşümünü gerçekleştirmek için...

12.06.2020 20:46 | Son Güncelleme: 12.06.2020 20:54

Bakan Kurum: "Uzungöl'ün merkezinde dönüşüm projesi başlatıyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

"Türkiye'de 14 ilde 21 sanayi alanının dönüşümünü gerçekleştiriyoruz"

TRABZON - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'de 14 ilde 21 sanayi alanının dönüşümünü gerçekleştirmek için çalışmalara başladıklarını belirterek, "Toplamda 13 bin 500 bağımsız bölümden oluşan iş yerlerini kentsel dönüşüme tabi tutmak suretiyle yeni alanları yapıyoruz. Böylece hem esnafımız hem vatandaşımız bu noktada daha iyi hizmet alacağı alanlara kavuşuyor" dedi.

Bir dizi inceleme için sabah saatlerinde Trabzon'da gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ilk olarak Vakfıkebir ilçesindeki Millet Bahçesi inşaatı ile bir süre önce açılışı yapılan Akçaabat Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu. Ardından Ortahisar ilçesine gelen Bakan Kurum, Hüseyin Avni Aker Stadı'nın yıkılmasının ardından yapımı süren Millet Bahçesi inşaatında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Kurum burada düzenlenen basın toplantısında bakanlık olarak yaptıkları çalışmalardan söz ederek açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, vatandaşların riskli gördükleri binaların tespiti yaptırmalarını isteyerek, "Vatandaşımız deprem riski taşıdığını düşündüğü binalarıyla ilgili Belediyelerimize, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine giderek riskli bina tespiti yaptırsınlar. Çünkü biz geçtiğimiz depremlerde çok acılar yaşadık. Artık aynı acıları bir daha yaşamak yaşatmak istemiyoruz. Bu çerçevede biz sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığını sahaya illerimize ilçelerimize yansıtıyoruz, yansıtmaya çalışıyoruz. Bu konuda bakanlık olarak her türlü desteği belediyelerimize, vatandaşlarımıza vereceğimizi buradan tekrar ifade etmek isterim. Bu çerçevede Trabzonumuzda 23 hektar büyüklüğünde 3 tane riskli alanda çalışmalarımız var. Daha önce tespitlerini yaptığımız 474 riskli binanın 422'sinin de yıkımını da Trabzon ilinde gerçekleştirmiş olduk" diye konuştu.

Sanayi alanlarıyla ilgili dönüşüm projesi

Bakan Murat Kurum, Türkiye'de 14 ilde 21 noktada sanayi alanlarının dönüşümünü gerçekleştirdiklerini belirterek, "Sanayi alanlarıyla alakalı dönüşüm projelerini yürütüyoruz. Bu çerçevede tüm Türkiye'de 14 ilde 21 sanayi alanının dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. Toplamda 13 bin 500 bağımsız bölümden oluşan iş yerlerini kentsel dönüşüme tabi tutmak suretiyle yeni alanları yapıyoruz ve hem esnafımız hem vatandaşımız bu noktada daha iyi hizmet alacağı alanlara kavuşuyor. Diğer taraftan da şehrin içinde köhneleşmiş bu alanların dönüşümünü sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

"İlk Karadeniz Bölgesi"nden başladık"

Bakan Kurum, iklim değişikliğiyle ilgili eylem planını Trabzon'da açıkladıklarını hatırlatarak açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"İklim değişikliğiyle ilgili mücadele kapsamında 7 bölgemize ilişkin eylemlerimiz olacağını söylemiştik. Karadeniz'e ilişkin eylemlerimizi Trabzon'da açıklamıştık. Bu çerçevede hem dere güzergahı üzerinde kalan konutların taşınacağını hem de bu manada gerekli alt yapıların düzenlenmesi için belediyelerimize valiliklerimize bir genelge göndermiştik. Bu çerçevede ilk Karadeniz Bölgesinden başladık. Araklı ilçemizde de selde hayatını kaybeden vatandaşlarımız oldu. Trabzonumuza baş sağılığı diliyorum. Bu çerçevede Trabzon genelinde dere yataklarında bulunan 446 bina yani bir selde heyelanda taşkın riski bulunan 466 bina tespiti yaptık ve bu binaların hızlı bir şekilde kentsel dönüşüme tabi tutulmak suretiyle taşınma sürecini de yine belediyelerimizle birlikte yürütüyoruz. Diğer bir projemiz de 81 ilde 81 milyon metre kare millet bahçesi projemiz var. Bu çerçevede sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle geçtiğimiz hafta 10 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirdik. Toplamda 23 millet bahçesi açmış olduk. Devam eden 207 millet bahçemiz ki yatırım bedeli de 14 milyar lira. Trabzonumuzda 3 tane millet bahçemiz var."

Uzungöl'ün merkezinde dönüşüm projesi

Uzungöl'ün merkezinde bir dönüşüm projesine başlattıklarını kaydeden Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Çevre düzenlemeleri ve doğamıza çevremize sahip çıkmak kapsamında tüm dünyanın gıptayla baktığı ülkemize gelen herkesin gelip görmek istediği Uzungölümüz. Bu çerçevede hem kaçak yapılaşmayla mücadele hem de Uzungöl'deki, Ayderimizdeki, Türkiyemizdeki doğal olan güzel olan korunması gereken tüm alanları korumaya gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede valiliğimizle birlikte kaçak yapılarla mücadele kapsamında yapıların yıkımını gerçekleştirdik. Uzungöl'ün merkezinde bir dönüşüm projesine başladık. Diğer taraftan Uzungöl'deki kaldırımların, sokakların aydınlatmalarının iyileştirilmesi kapsamında tıpkı Ayder'de olduğu gibi Uzungölümüzde de bir proje yürütüyoruz. İnşallah orada giden vatandaşlarımız orada huzurlu bir şekilde vakit geçireceği sosyal alanların, yürüyüş alanlarının içinde olduğu projeyi Büyükşehir Belediyemizle İller Bankanı Genel Müdürlüğümüz yürütüyorlar. Bu çerçevede ilk etapta yaklaşık 3 milyon lira bedelli bir projeyi başlatıyoruz. Haziran ayı içerisinde ihalesi gerçekleşecek Temmuz ayı içerisinde de hızlı bir şekilde imalatlara başlayacağız. İkinci etabını da inşallah yıl bitmeden yine Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğümüzün hazırladığı bakanlığımızın bünyesindeki projeyi de ihalesini gerçekleştireceğiz. Oraya hem maddi anlamda hem de teknik anlamda her türlü desteği verip Uzungölümüzü dünya markası haline getirecek projeleri adımları da inşallah yapıyor olacağız. Bunun yanı sıra Barma yaylamız var. Burada da bir ekolojik bir çalışma yapıyoruz. Barma yaylası Turbalı'yı korumakla gelecek nesillere aktarmak maksadıyla 3 milyon bedelli hibe kapsamında Büyükşehir Belediyemize gönderdik."

Bakan Murat Kurum, Trabzon programı kapsamında daha sonra Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Alanı'nda yürütülen "Sokak Sağlıklaştırması" çalışmalarını yerinde inceledikten sonra restorasyon çalışmaları sona eren Aşıklar Parkı' olarak da bilinen Fatih Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Kurum: 'Uzungöl'ün merkezinde dönüşüm projesi başlatıyoruz'

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı Haber
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi Haber
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi
İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak Haber
İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi Haber
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Haber
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı Haber
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan aşı açıklaması: Ekim, kasım aylarında kullanılabilme ihtimali görünmekte
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan aşı açıklaması: Ekim, kasım aylarında kullanılabilme ihtimali...
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Yunan gazeteciye verdiği 'Ayasofya' cevabı canlı yayında soruldu! İmamoğlu sözlerini yineledi
Yunan gazeteciye verdiği 'Ayasofya' cevabı canlı yayında soruldu! İmamoğlu sözlerini yineledi
Güne düşüşle başlayan dolar 6,83'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 6,83'den işlem görüyor
Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı?
Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı?
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Omar Elabdellaoui'yu kadrosuna katıyor
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Omar Elabdellaoui'yu kadrosuna katıyor
Kene ısırmasından enfekte olan kişi, hastalığı başkalarına bulaştırabiliyor
Kene ısırmasından enfekte olan kişi, hastalığı başkalarına bulaştırabiliyor
Sanayi üretimi yıllık yüzde 31,4 azaldı
Sanayi üretimi yıllık yüzde 31,4 azaldı
Kendisini hastaneye götüren sağlık personelini ambulans içinde taciz etti
Kendisini hastaneye götüren sağlık personelini ambulans içinde taciz etti
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 381,5 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 381,5 liradan işlem görüyor
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı
Erdoğan'dan Putin'e çok net Hafter uyarısı: Sizden güç alıyor, ateşkesi bozuyor
Erdoğan'dan Putin'e çok net Hafter uyarısı: Sizden güç alıyor, ateşkesi bozuyor
Caminin musluklarını çalan hırsız, saklandığı kamyonette kıskıvrak yakalandı
Caminin musluklarını çalan hırsız, saklandığı kamyonette kıskıvrak yakalandı
17 yaşındaki genç, karpuz yüklü kamyonla ortalığı savaş alanına döndürdü
17 yaşındaki genç, karpuz yüklü kamyonla ortalığı savaş alanına döndürdü
Biden: Trump, seçim sonuçlarını kabul etmezse Beyaz Saray'dan askerler eşliğinde çıkarılabilir
Biden: Trump, seçim sonuçlarını kabul etmezse Beyaz Saray'dan askerler eşliğinde çıkarılabilir
Televizyon çalan hırsız, yolcu minibüsüne binip satmaya götürdü
Televizyon çalan hırsız, yolcu minibüsüne binip satmaya götürdü
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile
Vatandaşa soruldu: Koronavirüs salgınını hangi ülkede geçirmek isterdiniz?
Vatandaşa soruldu: Koronavirüs salgınını hangi ülkede geçirmek isterdiniz?
Sony, merakla beklenen PlayStation 5'i tanıttı
Sony, merakla beklenen PlayStation 5'i tanıttı
Şehirler arası otobüs bileti fiyatlarında tavan fiyat uygulaması değişti
Şehirler arası otobüs bileti fiyatlarında tavan fiyat uygulaması değişti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Engin Altay Halife Hafter Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Şeyma Subaşı Rafet El Roman Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Semih Özsoy Nihat Özdemir Malcolm Thomas Hikmet Karaman
Daha Fazla Çocuk Kadın Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: Bakan Kurum: "Uzungöl'ün merkezinde dönüşüm projesi başlatıyoruz" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 20:55:22. #1.14#
title