Bakan Kurtulmuş: "Yeni Dönemde Güçlü Türkiye'yi Oluşturmak Mecburiyetindeyiz"

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Önümüzdeki dönem Türkiye'nin yeni sistemini köklendirme dönemi olacaktır. Bu seçimin ülkemiz ve geleceğimiz için hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ederiz. Milletin sözünü benimsemek ve bu sözün üstüne gölge düşürmemek mecburiyetindeyiz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 2018 Çin'de Türkiye Yılı tanıtım etkinlikleri dolayısıyla sürdürdüğü temaslarının son günü Şanghay Wanda Otel'de Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Bakan Numan Kurtulmuş, "Çin Halk Cumhuriyetindeki bu yeni politik anlayışa uygun bir şekilde biz buradaki varlığımızı çok güçlendireceğiz, işlerimizi kuvvetlendireceğiz, buradaki devlet ve özel sektör kurumlarıyla çok daha yakın bir ilişki içerisinde olacağız" dedi.

Bakan Kurtulmuş, "Türkiye 7,4 civarında bir büyümeyi gerçekleştirdi. Türkiye gibi zor bir coğrafyada ve son derece çetin bir süreci geçirmekte olan bir ülkenin bu düzeyde büyümesi gerçekten kolay değil. Bu oranla G20 ve OECD ülkeleri arasında da birinciyiz" ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki dönem Türkiye'nin yeni sistemini köklendirme dönemi olacağına vurgu yapan Bakan Numan Kurtulmuş, "Bunun bir an evvel hayata geçirilmesi için 24 Haziran'da bir seçim yapılması kararı verildi. Bu seçimin ülkemiz ve geleceğimiz için hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ederiz. Sonuçta söz de, karar da milletindir ve milletin sözünün üstüne söz söyleyen namerttir. Dolayısıyla milletin sözünü benimsemek ve bu sözün üstüne gölge düşürmemek mecburiyetindeyiz. Bizim milletimiz demokrasiye bağlıdır" şeklinde konuştu.

Türkiye'ye demokrasi dersi vermeye kalkan bazı ülkelerin önce kendi ülkelerindeki seçimlere katılım oranlarına bakmaları gerektiğini söyleyen Bakan Kurtulmuş, milletin demokratik iradesine ve haysiyetine güvenmek gerektğine işaret etti.

Türkiye'nin 16 Nisan referandumuyla aslında yeni dönemde ekonomik ve siyasi istikrarını güçlendirecek sistem değişikliğine milletin de onayıyla gittiğini belirten Bakan Kurtulmuş, eski dönemde karşılaşılan bir takım siyasi istikrarsızlık dönemlerine düşmeden doğrudan doğruya sandıktan çıktığı şekilde hükümetlerin kurulmasına müsaade eden bir sistemin oluşturulduğunu söyledi.

Önümüzdeki dönemde daha güçlü bir Türkiye'yi oluşturmak mecburiyetinde olunduğunun önemini anlatan Bakan Kurtulmuş, Türkiye'nin en önemli unsurlarından birisinin millet varlığı olduğunu, bu varlığı da birlik, beraberlik ve dirlik içerisinde tutmaya gayret ettiklerini dile getirdi.

Türk vatandaşlarına mesaj

Çin Halk Cumhuriyeti üzerinden başka ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarına mesaj da veren Bakan Numan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Türkiye, bütün dünyada mücadele edebilecek bir millet varlığına sahip. Güçlü ve büyük Türkiye yolundaki yarışta çok daha iyi sonuç alınmasını temin edeceğiz. Buralardaki Türk vatandaşlarımızın da son derece önemli olduğunu, marka değerimizi, gücümüzü, rekabet günümüzü arttırdığını söylemek isterim. Dolayısıyla, Çin Halk Cumhuriyetindeki bu yeni politik anlayışa da uygun bir şekilde biz buradaki varlığımızı çok güçlendireceğiz, işlerimizi kuvvetlendireceğiz, buradaki devlet ve özel sektör kurumlarıyla çok daha yakın bir ilişki içerisinde olacağız."

2018 Yılı Çin'de Türkiye Yılı kutlamaları çerçevesinde sürdürdükleri temasların çok verimli geçtiğini sözlerine ekleyen Bakan Numan Kurtulmuş, "Ümit ediyorum ki, bu ziyaretin de Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine önemli katkısı olur" dedi.

Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyetinin yeni dönemde ilişkilerini güçlendirdiğini ve ileriye doğru çok olumlu sonuçlar alınacağını ümit ettikleri bir takım projeler sürdürdüklerini dile getiren Bakan Numan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Geleneksel Tarihi İpek Yolu'nun orta koridorunun en stratejik ülkesi olarak mesafelerimiz çok uzak olmakla birlikte yakın ilişki kurmanın ekonomik ve siyasi zeminini elde etmiş görünüyoruz. Enerjide, ulaştırmada, haberleşmede, ticarette ve kültürde çok ciddi olarak ilişki sürecini başlatmış bulunmaktayız. Bunun bize de, dünya sisteminin yenilenmesine de çok olumlu katkıları olacaktır."

Ekonomik büyüme ve terör

Türkiye'nin son yıllarda önemli bir sürecin içerisinde olduğunu kaydeden Bakan Numan Kurtulmuş, "Türkiye 7,4 civarında bir büyümeyi gerçekleştirdi. Türkiye gibi zor bir coğrafyada ve son derece çetin bir süreci geçirmekte olan bir ülkenin bu düzeyde büyümesi gerçekten kolay değil. Bu oranla G20 ve OECD ülkeleri arasında da birinciyiz" dedi.

Türkiye'nin geçtiğimiz yıllarda yaşamış olduğu zorlukları atlatacağını söyleyen Bakan Kurtulmuş, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütlerinin ülkenin güvenliğine ve imajına yönelik saldırılarıyla mücadele ettiklerini dile getirdi. Bakan Kurtulmuş, FETÖ'yü yeni nesil terör örgütü olarak tanımlayarak sözlerine şöyle devam etti:

"Oryantasyonu, kullandığı araçları, hedefleri farklı, yarı legal, yarı illegal bir görünüm, halkının üzerine tanklarla yürümekten, insanları kurşuna dizmekten çekinmeyecek bir örgüt. Türkiye geçtiğimiz süreçte 17-25 Aralık operasyonuyla, Gezi Parkı eylemleriyle ve çeşitli provokasyonlarla karşılaştı. Bir takım manipülatif operasyonlarla karşılaştı. Ancak bunların hepsini demokratik imkanlarını kullanarak aşmayı başardı." - ŞANGHAY