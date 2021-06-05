Bakan Kasapoğlu ile Vali Karaloğlu Esnaflar ve Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, esnafları ziyaret ederek taleplerini dinledi, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, esnafları ziyaret ederek taleplerini dinledi, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Diyarbakır'da Bağlar ilçesi Sakarya Caddesi esnafını ziyaret eden Bakan Kasapoğlu işyerlerindeki esnaflarla tek tek sohbet edip çocuklara da kitap, futbol ve basketbol topu ile satranç setleri hediye etti.

Vatandaşların alışveriş için tercih ettiği ilin en işlek caddelerinden birisi olan Sakarya caddesi esnafıyla görüştükten sonra Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu'na geçti. Bakan Kasapoğlu ve Vali Münir Karaloğlu sınıflarda bulunan öğrencilerle banı sırayı paylaşarak sohbet etti. Öğrencilerden dersleri hakkında bilgiler alan ve notlarını inceleyen Bakan Kasapoğlu ve Vali Karaloğlu, sınıfta çocuklara kitap hediye ederek okuldan ayrıldı.

Ziyaretlerde Bakan Kasapoğlu ve Vali Karaloğlu ile Milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat ve Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu yer aldı.

Kaynak: Habermetre