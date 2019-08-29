Bakan Gül: "(Kadına yönelik şiddet) Meclis açıldığında bu şiddeti önleyici ne gibi ilave tedbirler...
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevaplaması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" tanıtım etkinliğine katıldı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevaplaması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" tanıtım etkinliğine katıldı.
Adalet Bakanı Gül: "(Kadına yönelik şiddet) Meclis açıldığında bu şiddeti önleyici ne gibi ilave tedbirler gerekiyorsa hepimiz üzerimize düşeni elbette yaparız."