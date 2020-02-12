Bakan Çavuşoğlu, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta tarafından kabul edildi
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Bakan Çavuşoğlu, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta tarafından kabul edildi.

12.02.2020 14:46 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:46
Bakan Çavuşoğlu, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı , Ilir Meta tarafından kabul edildi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ'ın ardından dün geldiği Arnavutluk'ta temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, başkent Tiran'da bugünkü temasları kapsamında Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta tarafından kabul edildi.


Çavuşoğlu'nun, Başbakan Edi Rama ile çalışma yemeğinde bir araya gelmesi bekleniyor. - TİRAN

Kaynak: İHA
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