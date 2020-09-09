Bakan Albayrak'tan, CHP Sözcüsü Öztrak'a geçmiş olsun mesajı
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Bakan Albayrak'tan, CHP Sözcüsü Öztrak'a geçmiş olsun mesajı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs testi pozitif çıkan CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Albayrak'tan, CHP Sözcüsü Öztrak'a geçmiş olsun mesajı
09.09.2020 20:20 | Son Güncelleme: 09.09.2020 20:24

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs testi pozitif çıkan CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. 

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs testi pozitif çıkan CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Sayın Faik Öztrak ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. En kısa zamanda sağlığına kavuşarak işinin başına dönmelerini temenni ederim. Rabbim'den tüm hastalara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı. 

 


Kaynak: DHA

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