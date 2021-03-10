Son dakika haber! Bakan Akar, helikopter kazası şehitlerinin ailelerini ziyaret etti
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Son dakika haber! Bakan Akar, helikopter kazası şehitlerinin ailelerini ziyaret etti

10.03.2021 20:59 | Son Güncelleme: 10.03.2021 21:24
Son dakika haber! Bakan Akar, helikopter kazası şehitlerinin ailelerini ziyaret etti

Gelen son dakika haberlerine göre MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Bitlis'te kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerlerden 4'ünün Ankara'da bulunan ailelerine başsağlığı ziyareti gerçekleştirdi.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Bitlis'te kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerlerden 4'ünün Ankara'da bulunan ailelerine başsağlığı ziyareti gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Bitlis'te kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerlerden 4'ünün Ankara'da bulunan ailelerine başsağlığı ziyaretinde bulundu. İlk olarak, Şehit 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın ailesini ziyaret eden Bakan Akar ve komutanlar şehidin eşi Ziynet Erbaş ile oğlu Yiğitalp Erbaş'a taziye dileklerini iletti.

Bakan Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile daha sonra Albay Şentürk Aydınyer'in Eryaman'daki, Yüzbaşı Gökhan Uysal'ın Sincan'daki ve Yüzbaşı Salih Sarıoğlu'nun Dikmen'deki baba ocağını ziyaret etti. Ailelere başsağlığı ve sabır dileklerini ileten Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personeli, gazileri ve şehit aileleriyle büyük bir aile olduğunu vurguladı, şehitlerin anılarının yaşatılacağını ifade etti. Şehit babası Himmet Aydınyer de Bakan Akar ve komutanlara gösterdikleri yakın ilgiden dolayı teşekkür ederek, "Oğlumuzu vatan için yetiştirdik, vatan için şehit oldu, şehitlik mertebesine ulaştı" diye konuştu. 

Yüzbaşı Uysal'ın babası Yaşar Uysal  "Vatan sağ olsun" ifadesini kullanırken Yüzbaşı Sarıoğlu'nun babası Yılmaz Sarıoğlu da "Allah ordumuza, devletimize bir kez daha böyle bir acı göstermesin" dedi.


Son dakika haber! Bakan Akar, helikopter kazası şehitlerinin ailelerini ziyaret etti
Son dakika haber! Bakan Akar, helikopter kazası şehitlerinin ailelerini ziyaret etti
Son dakika haber! Bakan Akar, helikopter kazası şehitlerinin ailelerini ziyaret etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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