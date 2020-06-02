BAİBÜ, TÜBİTAK projelerinde başarı sırasını yükseltti Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK ) sunduğu projelerde desteklenme oranında iki basamak daha yükseldi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK ) sunduğu projelerde desteklenme oranında iki basamak daha yükseldi.

TÜBİTAK, 2019 yılı 2. dönemi "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında sunulan ve bir sonraki dönemi beklemeden tekrar başvuru yapılmasına imkan sağlanan projelerin değerlendirme çalışmalarını tamamlayarak sonuçları açıkladı.

TÜBİTAK, bilimsel değerlendirme sürecine aldığı 101 proje yürütücüsünden yapılan 91 başvuru içinden 44 projenin desteklenmesini uygun buldu.

Bu kapsamda BAİBÜ, 2020 yılı 1. dönemini beklemeden tekrar başvuru yapmaya hak kazanan Fen Edebiyat Fakültesinden Doç. Dr. Erol Akpınar ve Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesinden Doç. Dr. Yusuf Arslan'ın yürütücüsü olduğu 2 projenin değerlendirme sonucu desteklenmesine karar verildi.

Bu projelerle BAİBÜ, 2019 yılı için 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenen 11 projesiyle dış kaynaklı proje desteklerindeki çıkışını devam ettirerek 206 üniversite arasında iki basamak daha yükselerek 9. sırada yer aldı.

BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "BAİBÜ ailesi olarak, üniversitemizi tüm alanlarda yükseltmek için hep birlikte çaba gösteriyoruz. Tüm birimlerde değerli öğretim üyelerimiz, akademik birimleriyle üniversitemizin yükselişine katkı yapmak için emek vermekteler. Gerek ulusal gerekse uluslararası mecralardan gelen son sıralama verilerindeki yükseliş, BAİBÜ ailesi mensubu olarak bizleri gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA