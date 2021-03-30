Bahreyn, İsrail'e diplomatik misyon şefi atadı

Bahreyn, iki ülke arasında yapılan normalleşme anlaşmasının ardından İsrail'e diplomatik misyon şefi atadığını duyurdu.

Bahreyn, iki ülke arasında yapılan normalleşme anlaşmasının ardından İsrail'e diplomatik misyon şefi atadığını duyurdu.

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, Kral Hamad bin İsa Al Halife'nin yayımladığı kararnameyle Halid Yusuf el-Celahime Bahreyn'in İsrail'deki misyon şefi oldu.

İsrail yönetimi de ocak ayında Bahreyn'e geçici diplomatik misyon şefi atamıştı.

ABD'nin girişimleri sonucu 2020'nin sonlarına doğru sırayla Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan ve Fas "İsrail ile ilişkileri normalleştirme" anlaşmaları imzalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak