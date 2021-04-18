Bahreyn'de cezaevinde güvenlik güçlerinin düşünce mahkumlara saldırdığı iddia edildi
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Bahreyn'de cezaevinde güvenlik güçlerinin düşünce mahkumlara saldırdığı iddia edildi

Bahreyn'de cezaevinde güvenlik güçlerinin düşünce mahkumlara saldırdığı iddia edildi
Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı - Haberler | Güncel

Bahreyn'in güneydoğusundaki Cev Cezaevi'nde düşünce mahkumlarına kötü muamele ve saldırıda bulunulduğu öne sürüldü.

Bahreyn'in güneydoğusundaki Cev Cezaevi'nde düşünce mahkumlarına kötü muamele ve saldırıda bulunulduğu öne sürüldü.

Bahreyn'de ülkenin en büyük muhalif hareketi Vifak Derneği'nden yapılan yazılı açıklamada, bazı rejim güçlerinin Cev'de kendilerine yapılan kötü muameleye karşı çıkan düşünce mahkumlarına saldırdığı iddia edildi.

Söz konusu mahkumların herhangi bir grup ya da örgüte mensubiyetine ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, mahkumlara coplarla orantısız güç kullanıldığı, bu durumun kanlı yaralanmalara neden olduğu ayrıca 33 mahkumun da darp edildikten sonra bilinmeyen bir yere götürüldüğü aktarıldı.

Bahreyn yargısı tarafından 2018 yılında feshedilen Vifak Derneği, cezaevinde yaşanan olayların Birleşmiş Milletler (BM) tarafından görevlendirilen bağımsız ve tarafsız bir kesim tarafından soruşturulmasını talep etti.

Öte yandan Bahreyn resmi ajansı BNA'da yer alan haberde, Cev Hapishanesi'nde bazı mahkumların, son birkaç gündür koridorları kapattığı, koğuşlara girişlere izin vermediği, diğer mahkumlara sunulan telefon ve sağlık hizmetleri gibi hizmetlerin aksamasına neden olduğu belirtildi.

Söz konusu mahkumların uyarıldığı ve kurallara uymaları istendiği ancak olumlu karşılık vermemelerinin güvenlik birimlerinin müdahalesini gerektirdiği aktarıldı.

Mahkumların, görevlerini yapan polis memurlarına karşı şiddet eylemlerinde bulunduğu ifade edilerek, haklarında gerekli hukuki işlemlerin de başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı

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