Bahçesaray yolu çığdan temizlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bahçesaray yolu çığdan temizlendi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bahçesaray yolu çığdan temizlendi

Bahçesaray kara yolunda karla mücadele çalışmaları, nisan ayında da sürüyor.

VAN- Bahçesaray kara yolunda karla mücadele çalışmaları, nisan ayında da sürüyor. Çığ düşmesi, kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapanan yol, ekiplerin günlerce süren çalışmaları sonucu kontrollü olarak yeniden açıldı. Yol, çığ riski nedeniyle yalnızca 07.00- 14.00 saatlerinde açık tutuluyor. 

Geçen hafta kentin bazı bölgelerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Van- Bahçesaray kara yolu da ulaşıma kapandı. Bahçesaray'a ulaşım ise Hizan yolu üzerinden sağlanmaya başlandı. Ekiplerin çığ riski nedeniyle ulaşıma kapattıkları yolun birkaç noktasına bu süre içinde çığ düştü. Yolun trafiğe kapalı olması nedeniyle düşen çığlarda can ve mal kaybı yaşanmadı. Kar yağışı ve tipinin durmasının ardından ekipler bölgede yoğun çalışma başlattı. Karayollarına bağlı karla mücadele ekipleri, yer yer 3 metreye ulaşan kar kütlelerini temizleyebilmek için günlerce çalışma yürüttü. Ekiplerin çalışmasının ardından trafiğe açılan yolda genişletme çalışması da başladı.

'BÖLGEDE KARLA MÜCADELE EKİMDE BAŞLAR, MAYIS SONUNA KADAR SÜRER'Yolda çalışma yürüten Karayolları ekiplerinden Kadri Kalaz, geçen hafta yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolu kontrollü olarak açtıklarını belirterek, "Bugün itibariyle bu yolda genişletme çalışmalarımız devam ediyor. Hava durumu değişiklik göstermezse bir hafta içerisinde yolu tamamen ulaşıma açacağız. Normalde Türkiye'de karla mücadele çalışmaları aralık ayında başlar ama Bahçesaray yolunda ekim ayında başlar ve mayıs ayı sonuna kadar da devam eder. Bu yolda metrelerce kar var. Bizlerde vatandaşların mağdur olmaması için bu yolda gerçekten yoğun mesai harcıyoruz" dedi. Yoldan geçen bazı vatandaşlarda her yıl Bahçesaray yolunda aynı manzaranın yaşandığını belirtti. Van- Bahçesaray kara yolunda 22 Aralık 2020'den bu yana ulaşım çığ riski nedeniyle 07.00- 14.00 saatleri arasında sağlanıyor. 5 METRE KARLA MÜCADELE 

Van'da metrelerce karın bulunduğu kırsal mahallelerdeki yol açma çalışmaları da sürüyor. Kar yağışı, tipi ve çığ nedeniyle kapalı olan mahalle ile mezra yolları, ekiplerin yürüttüğü çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldı. Van merkeze 90 kilometre uzaklıkta bulunan Gevaş İlçesi Töreli, Anaköy ve Daldare Mahalle grup yolu ve bu mahallelere bağlı 10 mezranın yolun da ise çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık 5 metre kalınlığında karın bulunduğu bölgede ekipler, zorlu coğrafyaya rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zorlu şartlarda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten büyükşehir belediyesi iş makinesi operatörü Fesih Demircan, "Havaların ısınmasıyla birlikte şehir merkezindeki karla mücadele çalışmalarımız bitti. Ama biz halen yüksek rakımların olduğu kırsal alanlardaki yollarda karla mücadele çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yer yer kar kalınlığı 5-6 metreye kadar ulaşabiliyor. Biz zorlu şartlara rağmen çalışmamızı sürdürüyoruz. İnşallah tipi ve fırtına nedeniyle kapanan bu yollarımızı da bugün itibariyle ulaşıma açacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR


- Van
Bahçesaray yolu çığdan temizlendi
Bahçesaray yolu çığdan temizlendi
Bahçesaray yolu çığdan temizlendi
Bahçesaray yolu çığdan temizlendi
Bahçesaray yolu çığdan temizlendi
Bahçesaray yolu çığdan temizlendi
Bahçesaray yolu çığdan temizlendi
Bahçesaray yolu çığdan temizlendi
Bahçesaray yolu çığdan temizlendi
Bahçesaray yolu çığdan temizlendi
Bahçesaray yolu çığdan temizlendi
Bahçesaray yolu çığdan temizlendi
Bahçesaray yolu çığdan temizlendi
Bahçesaray yolu çığdan temizlendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Ali İhsan Su Özlem Zengin Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Özge Özder Hande Erçel Hülya Avşar
Spor Caner Erkin Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bahçesaray yolu çığdan temizlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 12:02:04. #1.16#
title