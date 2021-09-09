BAHÇELİEVLER'DE DEVRİLEN VİNCİN SEPETİNDEKİ İŞÇİ YARALANDI
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BAHÇELİEVLER'DE DEVRİLEN VİNCİN SEPETİNDEKİ İŞÇİ YARALANDI

BAHÇELİEVLER'DE DEVRİLEN VİNCİN SEPETİNDEKİ İŞÇİ YARALANDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAHÇELİEVLER'de, 4 katlı binanın dış cephe boyası yapılırken kamyon dorsesindeki vinç devrildi.

BAHÇELİEVLER'de, 4 katlı binanın dış cephe boyası yapılırken kamyon dorsesindeki vinç devrildi. Yere çakılan vincin sepetindeki işçi yaralandı. Yaralı işçi hastaneye kaldırılırken, vinç operatörü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Merkez Mahallesi Elmalı Sokak üzerinde meydana geldi. 4 katlı binanın dış cephe bayasının yapıldığı 81KJ 656 plakalı kamyonun dorsesindeki vinç devrildi. Boya yaptığı sırada yere çakılan vincin sepetindeki işçi Fatih A. yaralandı. Vinç operatörü ve çevredekiler yaralanan Fatih A.,'ya yardım ederken bir yandan durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralı işçi Fatih A.'yı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Vinç operatörü T.K. ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri, vincin devrilme ihtimaline karşın çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayın yaşandığı binada oturan Adile Pehlivan, Neredeyse kızımın arabasının üzerine düşecekmiş. Polisler otomobili otoparka çektiler. Kızımın anlattığına göre, şiddetli bir ses duyup cama çıkmış. Sonra vinci görmüş. Apartmanı boyuyorlardı dedi.

BAHÇELİEVLER'DE DEVRİLEN VİNCİN SEPETİNDEKİ İŞÇİ YARALANDI
BAHÇELİEVLER'DE DEVRİLEN VİNCİN SEPETİNDEKİ İŞÇİ YARALANDI
BAHÇELİEVLER'DE DEVRİLEN VİNCİN SEPETİNDEKİ İŞÇİ YARALANDI
BAHÇELİEVLER'DE DEVRİLEN VİNCİN SEPETİNDEKİ İŞÇİ YARALANDI
BAHÇELİEVLER'DE DEVRİLEN VİNCİN SEPETİNDEKİ İŞÇİ YARALANDI
BAHÇELİEVLER'DE DEVRİLEN VİNCİN SEPETİNDEKİ İŞÇİ YARALANDI
BAHÇELİEVLER'DE DEVRİLEN VİNCİN SEPETİNDEKİ İŞÇİ YARALANDI
BAHÇELİEVLER'DE DEVRİLEN VİNCİN SEPETİNDEKİ İŞÇİ YARALANDI
BAHÇELİEVLER'DE DEVRİLEN VİNCİN SEPETİNDEKİ İŞÇİ YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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BAHÇELİEVLER'DE DEVRİLEN VİNCİN SEPETİNDEKİ İŞÇİ YARALANDI - Haberler
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