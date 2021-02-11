Bahçelievler'de bir binada patlama
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Bahçelievler'de bir binada patlama

11.02.2021 17:17 | Son Güncelleme: 11.02.2021 17:20
Bahçelievler'de bir binada patlama

Bahçelievler'de 15 katlı bir binanın 6'ncı katındaki boş dairede patlama meydana geldi.

Bahçelievler'de 15 katlı bir binanın 6'ncı katındaki boş dairede patlama meydana geldi.

Bahçelievler Mahallesi Basın Sitesi Sokak'ta bulunan 15 katlı bir apartmanın 6'ncı katında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, patlamanın etkisiyle oluşan dumandan etkilenen bina sakinlerini tahliye etti.

Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen vatandaşlara ambulansta müdahale ederken, bir kişi de hastaneye kaldırıldı.

Bu arada patlamanın meydana geldiği dairedeki kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Patlamanın meydana geldiği dairede tadilat yapıldığı ve boş olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

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