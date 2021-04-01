Bağlar Belediyesi'nden personel maaşlarına yüzde 60 zam

DİYARBAKIR'ın Bağlar Belediyesi bünyesindeki personel maaşlarına yüzde 40 ila 60 oranında zam yapıldı.

DİYARBAKIR'ın Bağlar Belediyesi bünyesindeki personel maaşlarına yüzde 40 ila 60 oranında zam yapıldı. Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Bu zam oranıyla, belediye tarihinde rekora imza attık, bir devrim gerçekleştirdik" dedi.

Bağlar Belediye Başkanı AK Parti'li Hüseyin Beyoğlu, uzun yıllar düşük maaşla çalışmaktan şikayetçi olan personelle bir araya gerek, maaşlarına yüzde 40 ila 60 arasında değişen oranda zam yapıldığını bildirdi. Personelin sevinçle karşıladığı kararı değerlediren Başkan Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki belediyeciliğin emekçi dostu olduğunu gösterdiklerini vurguladı.

Belediyenin kaynaklarını millete hizmet yolunda harcadıklarını söyleyen Başkan Beyoğlu, "Biz bu başarılı hizmetleri yaparak halkımızı mutlu ederken, tek başımıza değildik. Personelimizin emek ve gayretleriyle bunu başardık. Biz de istedik ki, bu kadar emek veren çalışma arkadaşlarımızı mutlu edelim, evlerine huzurlu şekilde gitmelerini sağlayalım. Kaynakları doğru ve yerinde kullanırsanız, hem halk hizmetle tanışmış olur, hem personel bunun gibi zam ve iyileştirmelerle mutlu olup, huzurla çalışmış olur. Biz anlayış ve misyon olarak, emek ile emekçi dostuyuz. Bize bu imkanları oluşturan devletimize, milletimize ve Cumhurbaşkanımıza Allah zeval vermesin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı