BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - Bağcılar'da emlak ofisine kumar baskını: Gizli bölmede böyle yakalandılar

4 kişiye toplam 5 bin 344 lira idari para cezası verildi

İSTANBUL - İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki bir emlak ofisine yapılan polis operasyonunda, gizli bölmede kumar oynayan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe merkezine bağlı Yavuzselim Mahallesi'nde "emlak ofisi" olarak faaliyet gösteren bir işyerinde kumar oynandığı istihbaratını aldı. Harekete geçen ekipler, dün gece saat 23.00 sıralarında gayrimenkul ofisine denetim gerçekleştirdi. Baskında, ofis içerisinde bulunan gizli bölmede 4 kişinin "poker" olarak tabir edilen kumar oyunu oynadıkları anlaşıldı. Bunun üzerine emlak bürosundaki 4 kişiye 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun "Kumar Oynamak" içerikli 34. Maddesi uyarınca toplam 5 bin 344 lira idari para cezası verildi.

Ofis sorumlusu C.T.ye ise "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan işlem yapıldı. İfadesi alınarak adli makamlara sevk edilen C.T. serbest bırakılırken, işyerinin ise mühürlenerek faaliyetine son verildiği belirtildi.