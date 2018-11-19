Bafra'da Tütün İndirme Kuraları Çekildi

Samsun'un Bafra ilçesinde 2018 yılı tütün için indirme kuraları çekildi.

Bafra ilçesinde 103 mahallede yapılan tütün üretiminde, çiftçilerin ürün teslimini düzenli olarak yapabilmeleri için tütün indirme kuraları Ziraat Odası Toplantı Salonunda yapıldı.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, kura çekimi öncesi yaptığı konuşmada, tütünün bir tarım ürünü olduğunu ve tarıma verilen desteklerin tütüne de verilmesini istediklerini söyledi.

Üretimde kalitenin önemine işaret eden Tosuner, "Bizler ne kadar kaliteli üretim yaparsak, o kadar iyi gelir elde ederiz." dedi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç da tütünün Bafra için önemli bir ürün olduğunu ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Tütünde bundan 20 yıl önce çok daha fazla üretim vardı. Bizler o dönemlerde Bafra'nın gelirinin tamamının tütün olduğunu düşünüyorduk. Bugünkü rakamlara baktığımız zaman, son alınan rakamlarda şöyle bir istatistik var. Çeltik şu an en fazla üretim yapılan mahsul diye görünüyor, yılda yaklaşık 130 milyon ton üretilen çeltiğin değerinde yaklaşık 400 trilyon (milyon) rakamına yaklaşıldı. Tütün üretilmiyor gibi görünse de tütünden yılda 400 trilyon (milyon) gibi bir gelir elde ediliyor."

Konuşmaların ardından tütün indirme kura çekimi yapıldı.