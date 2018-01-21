Babasının Kullandığı Traktör Altında Kalarak Öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Halitağa Mahallesi'nde Aydın D. (13) isimli çocuk, babası Yahya D.'nin kullandığı 33 CLE 57 plakalı traktörle tarlaya gitti. Biber serasının bulunduğu tarlada seyir halindeyken Aydın D. dengesini kaybetti. Yere düşen çocuğun üzerinden traktörün tekeri geçti. Yaralı olarak Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydın D., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Ersoy Yalçın/İHA)