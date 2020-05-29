Babasının elini bırakan çocuğa araç çarptı, o anlar kameraya böyle yansıdı
Babasının elini bırakan çocuğa araç çarptı, o anlar kameraya böyle yansıdı -Aracın çocuğa çarpma anı kameraya yansıdı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde babası ile birlikte yolun karşısına geçmek istediği esnada babasının elini bırakıp yola koşan çocuğa araç çarptı.
29.05.2020 20:30 | Son Güncelleme: 29.05.2020 20:35
Babasının elini bırakan çocuğa araç çarptı, o anlar kameraya böyle yansıdı
-Aracın çocuğa çarpma anı kameraya yansıdı
GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde babası ile birlikte yolun karşısına geçmek istediği esnada babasının elini bırakıp yola koşan çocuğa araç çarptı. o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay Gaziantep'in İslahiye ilçesi çamlıca mahallesinde meydana geldi. Karşıya geçmek için babasının elini bırakarak yola fırlayan 4 yaşındaki Rahman A.'ya 33 NHG 41 plakalı araç çarptı. Rahman A. çarpmanın etkisi ile yola savruldu. Yaralanan Rahman'a 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
4 yaşındaki Rahman'ın tedavisi devam ettiği ve durumu iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA