Babasının elini bırakan çocuğa araç çarptı, o anlar kameraya böyle yansıdı
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Babasının elini bırakan çocuğa araç çarptı, o anlar kameraya böyle yansıdı

Babasının elini bırakan çocuğa araç çarptı, o anlar kameraya böyle yansıdı -Aracın çocuğa çarpma anı kameraya yansıdı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde babası ile birlikte yolun karşısına geçmek istediği esnada babasının elini bırakıp yola koşan çocuğa araç çarptı.

29.05.2020 20:30 | Son Güncelleme: 29.05.2020 20:35

Babasının elini bırakan çocuğa araç çarptı, o anlar kameraya böyle yansıdı

-Aracın çocuğa çarpma anı kameraya yansıdı

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde babası ile birlikte yolun karşısına geçmek istediği esnada babasının elini bırakıp yola koşan çocuğa araç çarptı. o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Gaziantep'in İslahiye ilçesi çamlıca mahallesinde meydana geldi. Karşıya geçmek için babasının elini bırakarak yola fırlayan 4 yaşındaki Rahman A.'ya 33 NHG 41 plakalı araç çarptı. Rahman A. çarpmanın etkisi ile yola savruldu. Yaralanan Rahman'a 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

4 yaşındaki Rahman'ın tedavisi devam ettiği ve durumu iyi olduğu öğrenildi.

Babasının elini bırakan çocuğa araç çarptı, o anlar kameraya böyle yansıdı

Kaynak: İHA

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