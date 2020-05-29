Babasının elini bırakan çocuğa araç çarptı, o anlar kameraya böyle yansıdı Babasının elini bırakan çocuğa araç çarptı, o anlar kameraya böyle yansıdı -Aracın çocuğa çarpma anı kameraya yansıdı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde babası ile birlikte yolun karşısına geçmek istediği esnada babasının elini bırakıp yola koşan çocuğa araç çarptı.

Babasının elini bırakan çocuğa araç çarptı, o anlar kameraya böyle yansıdı -Aracın çocuğa çarpma anı kameraya yansıdı GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde babası ile birlikte yolun karşısına geçmek istediği esnada babasının elini bırakıp yola koşan çocuğa araç çarptı. o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay Gaziantep'in İslahiye ilçesi çamlıca mahallesinde meydana geldi. Karşıya geçmek için babasının elini bırakarak yola fırlayan 4 yaşındaki Rahman A.'ya 33 NHG 41 plakalı araç çarptı. Rahman A. çarpmanın etkisi ile yola savruldu. Yaralanan Rahman'a 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. 4 yaşındaki Rahman'ın tedavisi devam ettiği ve durumu iyi olduğu öğrenildi. Kaynak: İHA