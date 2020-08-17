Azeri fenomen Asya Ismayilova hangi Türk oyunculara hayran? Azerbaycan'da magazin dünyasında ve sosyal medya platformlarında adından sıkça söz ettiren ünlü Azeri fenomen Asya Ismayilova, Türk dizileri ve oyuncuları yakından takip ettiğini söyledi. Ismayilova, Türkiye'de popüler olan dizi ve oyuncuları da açıkladı

AZERBAYCAN'DA TÜRK DİZİLERİ FIRTINALAR ESTİRİYOR



Ünlü fenomen Asya Ismayilova, "Ülkemizde 'Hercai', 'Bay Yanlış' ve Kuruluş: Osman' gibi Türk dizileri çok rağbet görüyor. Yakışıklı oyuncularınız Akın Akınözü, Burak Özçivit, Can Yaman ve Barış Arduç'ın ciddi bir hayran kitlesi var. Bende bu oyuncuları çok beğeniyorum. Oldukça ilgi çekiciler" dedi. Kaynak: Snob Magazin