Azerbaycan için tek yürek oldular
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Azerbaycan için tek yürek oldular

03.10.2020 11:50 | Son Güncelleme: 03.10.2020 12:13

Azerbaycan için tek yürek oldular Tokatlı esnaf, Azerbaycan'a destek olmak için iş yerlerine Azerbaycan'la Türk bayrağı asarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Azerbaycan için tek yürek oldular

TOKAT - Tokatlı esnaf, Azerbaycan'a destek olmak için iş yerlerine Azerbaycan'la Türk bayrağı asarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Ermenistan'ın saldırılarının ardından seferberlik ilan eden Azerbaycan'a Türkiye 'den destekler devam ediyor. Tokatlı esnaf "2 devlet, tek millet, tek yürek" sloganı ile iş yerlerine Azerbaycan'la Türk Bayrağı astı. Esnaf Atilla Ertuğrul Toga, Tokat'la Azerbaycan'ın kardeşliğinin ayrı bir önemi olduğuna dikkat çekti. Anadolu'nun manevi zenginliği olan büyük velilerden Azerbaycanlı Abdülmecid Şeyh-i Şirvani ile Anadolu İslam alimi ve velilerinden İshak-ı Zencani'nin Tokat'ta kabirlerinin olduğunu belirten Toga, "Tokat'ın Azerbaycan'la din bağı, gönül bağı var. Biz Azerbaycan'a dua ediyoruz Allahü teala Azerbycan'a zafer ihsan eylesin. Yüce rabbim her atılan mermiyi hedefine ulaştırsın" dedi.

Tüm esnafları bayrak asmaya davet etti

Azerbaycan'a destek için Azerbaycan'la Türk bayrağını iş yerlerine astıklarını ifade eden Toga, "Azerbaycan'la iki kardeşiz, tek devletiz. Rabbim kıyamete kadar kardeşliğimizi daim etsin. Tokatlı olarak tüm esnafların işyerlerine bayrak asarak bu desteğin yayılmasını arzu ediyorum. Azerbaycan'la Şirvan Hz.'den dolayı kardeşlikten de öte gönül bağımız var" diye konuştu.

Azerbaycan için tek yürek oldular
Azerbaycan için tek yürek oldular
Azerbaycan için tek yürek oldular
Azerbaycan için tek yürek oldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ

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